Matilde Brandi: “Marco Costantini mi ha lasciata”/ “Sparito, non lo vedo da tre mesi”

Brutto colpo per Matilde Brandi dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. La showgirl, ospite nella prossima puntata di Verissimo, ha annunciato la fine della sua storia d’amore col compagno Marco Costantini. “L’anello che aspettavo non è mai arrivato, Marco mi ha lasciata” ha dichiarato la Brandi, ospite sabato 17 gennaio in esclusiva nel talk show condotto da Silvia Toffanin. Una storia d’amore, quella con Marco, che tra alti e bassi è durata quasi 17 anni. Ma cos’è accaduto? L’ex gieffina ha dichiarato: “Quando sono uscita dalla Casa (del Grande Fratello Vip ndr) ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Matilde Brandi lasciata dal compagno: “Un’altra donna? Non ha negato”

Lasciata la Casa del Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi – che è mamma di due gemelle avute proprio con Marco Costantini – si è subito accorda che qualcosa non andasse più col compagno. Ai microfoni del talk show, la showgirl, in lacrime, ha dichiarato: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. – e ancora – Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”. Quando la Toffanin le ha chiesto se ci sia di mezzo un’altra donna, la Brandi ha risposto: “Gli ho fatto la domanda, non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più”.



