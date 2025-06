Brio e ironia sono due costanti nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, figuriamoci se il tema di giornata è il matrimonio in tutte le sue sfumature. Tra gli ospiti di oggi nello studio di Rai Uno c’è anche Matilde Brandi che da tempo racconta con parole al miele di aver trovato l’uomo della sua vita: il compagno Francesco Tafanelli. Una liaison che non dura da molto – circa 3 anni – ma data la fase matura delle loro vite le tappe si bruciano in fretta.

Dopo le presentazioni mediatiche, da tempo si parla infatti del possibile matrimonio imminente ma, proprio sul tema delle nozze, sorge una sorta di ‘mistero’.

“Ogni volta che faccio un’intervista dico una data diversa per il matrimonio…”, scherza così Matilde Brandi nel salotto de La Volta Buona a proposito del sogno delle nozze con il compagno Francesco Tafanelli. Oltre alla goliardia, la battuta della showgirl in realtà corrisponde a verità come sottolineato anche da Caterina Balivo: “Ma questa data quindi c’è o non c’è?”. La Brandi, sempre con ironia, spiega: “La data diciamo che c’è, però ogni tanto cambia”.

Matilde Brandi a La Volta Buona: “Il mio compagno Francesco Tafanelli? Ancora non è scappato!”

Prosegue il siparietto divertente con protagonista Matilde Brandi e le possibili nozze con il compagno Francesco Tafanelli: “Ma almeno lui esiste, sì?”, scherza ancora Caterina Balivo. La showgirl ovviamente conferma l’esistenza della sua dolce metà – molti ricorderanno il romantico incontro dello scorso anno a L’Isola dei Famosi – e poi aggiunge: “Certo che c’è, non è ancora scappato! Mi ha chiesto di sposarlo tempo fa ma stiamo insieme solo da 3 anni… Ci vuole tempo”. Insomma, forse dovremmo ancora aspettare per apprezzare il matrimonio tra Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli ma dai sorrisi sgargianti della showgirl si evince come la liaison proceda su binari sempre più felici.

