Matilde Brandi: “Myriam Catania e suo marito si sono lasciati”/ “A lei piace Ermito”

Myriam Catania e Mario Ermito, il gossip continua e si fa sempre più incandescente. Se l’ex gieffino ha smentito categoricamente la notizia, un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip ha invece aggiunto dettagli inediti che danno una svolta all’intera vicenda. Intervistata su CasaChi, Matilde Brandi ha in primis smentito un presunto interesse per Ermito: “Mario lo conosco bene, l’ho conosciuto a Tale e Quale. C’è una grande amicizia ma finisce lì. A me non piacciono quelli tanto più giovani, vorrei un mio coetaneo.” Poi ha raccontato ciò che la stessa Myriam Catania le ha confidato: “Con Myriam parlo spesso, siamo amiche, e credo che si sia lasciata col marito, che abbiano dei problemi.” Le indiscrezioni sarebbero dunque confermate: tra la Catania e suo marito Quentin Kammermann è finita.

“A Myriam Catania piace Mario Ermito”: Matilde Brandi conferma!

Ma cosa c’entra Mario Ermito in tutto questo? Matilde Brandi ha allora rivelato che “Myriam mi ha confidato che Mario Ermito le piace e che è un bellissimo ragazzo, poi non so se è successo qualcosa di consistente. Diciamo che se Myriam e Mario si mettessero insieme sarebbero una bella coppia, poi per ora so che sono ancora amici.” Matilde Brandi ha poi parlato anche della sua situazione amorosa. Dopo la rottura col marito Marco, qualcuno in effetti l’ha corteggiata: “Diciamo che si sono fatti avanti pochi, qualcosa c’è stato. Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare e il Grande Fratello deve farmi rifidanzare. Io sono molto selettiva... – eppure qualcuno che le piace c’è – un Andrea Zelletta un po’ più grande non si può trovare?”

