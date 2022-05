Matilde Brandi nel cast di Amici 22? / “Sono una fedelissima sin dalla prima edizione

Amici 22, il talent si avvicina ad un cambiamento della cattedra dei professori?

Si è da poco conclusa l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, che ha decretato il trionfo totale di Luigi Strangis, il quale si è imposto sia come vincitore del circuito canto che come vincitore finale del talent. E intanto già si pensa alla nuova edizione in arrivo di Amici, Amici 22, che come accade per il debutto di ogni edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi dovrebbe partire a settembre 2022 su Canale 5.

In circolo, nel web, si fa sempre più incessante la voce secondo cui l’azienda tv editrice della trasmissione, Mediaset, di comune accordo con la produzione Fascino facente capo a Maria De Filippi, potrebbero pensare ad un rivoluzionamento nella cattedra dei professori di Amici, Amici 21. In vista di un potenziale posto scoperto ad Amici 22 nella cattedra dei professori e/o nella giuria adibita alle votazioni per la fase serale, l’ex Grande fratello vip 5, Matilde Brandi intanto si candida al talent per il ruolo di insegnante di danza e il ruolo di giudice, data la sua esperienza di ballerina e primadonna da corpo di ballo di diversi format, tra cui Il bagaglino.

La candidatura di Matilde Brandi destinata ad Amici 22 è ripresa tra le pagine di Nuovo tv.

Matilde Brandi aspirante insegnante di Amici 22

Come emerge tra le pagine del rotocalco di Riccardo Signoretti, Nuovo tv, nel dettaglio Matilde Brandi si candida così testualmente, e non solo al banco di danza, ma anche per il ruolo di giudice, ad Amici 22 rispetto ad un eventuale cambiamento repentino nel cast del talent: “Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata”.

Inoltre, sempre come emerge tra le pagine di Nuovo, Matilde Brandi si palesa grata sia ad Amici di Maria De Filippi che a chi vi partecipa, soprattutto per aver nobilitare i valori dello spettacolo e la danza in tv.

