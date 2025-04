Nata a Roma nel 1969, Matilde Brandi ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1990, dopo essersi diplomata al balletto di Roma. L’anno successivo è arrivato l’esordio televisivo con la trasmissione “Club ’92” con Gigi Proietti, ma il successo è arrivato con “Fantastico” su Rai 1, programma condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Per diversi anni Matilde Brandi ha partecipato come protagonista ad una serie di programmi come anche Buona Domenica, diventando una delle showgirl più apprezzate e stimate. Oggi Matilde Brandi è protagonista del programma “Ne vedremo delle belle” e l’esperienza non è andata proprio come avrebbe sperato.

Manila Nazzaro choc su Angela Melillo e Matilde Brandi, confessione a The Couple/ Amiche o rivali?

La trasmissione, che la Brandi sperava avrebbe potuto rilanciare la sua carriera, al momento non lo ha fatto: il successo non è stato quello che lei sperava, sia per quanto riguarda il suo percorso che per quanto concerne la trasmissione stessa, che non sta avendo un buon riscontro nel pubblico. Tornando a Matilde Brandi, come sta andando il suo percorso a “Ne vedremo delle belle”? Dopo aver scambiato Giuseppe Garibaldi con Giuseppe Verdi, causando ilarità e sconcerto nel pubblico e nei giudici, Matilde è tornata alla carica nella puntata successiva, discutendo con Angela Melillo.

Matilde Brandi, chi è? Futuro marito Francesco Tafanelli, figlie, età e carriera/ Ecco com'era da giovane

Matilde Brandi a Ne vedremo delle belle: lite con la Melillo per Matilde Brandi?

Nel corso di uno dei format di “Ne vedremo delle belle”, la cosiddetta “Confessione allo specchio”, Angela Melillo ha raccontato che la sua amica Matilde Brandi si è riavvicinata molto a Lorenza Mario, amica di vecchia data della showgirl. Le due hanno esito insieme in tv ma con il tempo evidentemente si sono allontanate, per poi ritrovarsi proprio nel corso del programma.

Una situazione che avrà fatto storcere il naso ad Angela, molto amica di Matilde. Le due, inoltre, avrebbero discusso proprio prima di andare in onda. “Spero non sia successo niente perché loro sono amiche da vent’anni” ha sottolineato Mara Venier parlando di loro. La Melillo ha spiegato che si è trattato solamente di un “qui pro quo”, dunque un fraintendimento, ma ora è tutto chiarito.

Aurora e Sofia, chi sono le figlie di Matilde Brandi? Chi è il padre?/ Insieme a Ne vedremo delle belle!