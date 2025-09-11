Matilde Brandi - ospite oggi a La Volta Buona - ha raccontato e ricordato la storia d’amore con il compianto Paolo Calissano.

Il tema dell’amore, nelle sue molteplici sfumature, è stato il tema centrale della puntata odierna de La Volta Buona. Si parla anche di circostanze dolorose legate al più puro dei sentimenti, come testimoniato dalla toccante intervista di Linda Ascierto che alcune settimane fa ha perso il suo amato marito, l’attore Pietro Genuardi. Nel corso della puntata ha colpito l’attenzione anche Matilde Brandi con il racconto della sua storia d’amore con il compianto Paolo Calissano.

"Paolo Calissano emarginato e tradito, solo Costanzo lo aiutò"/ Il fratello: "Non l'ho voluto vedere morto"

La fama, un talento che lo aveva reso tra i protagonisti più iconici del mondo delle fiction: la parabola di Paolo Calissano è tristemente nota anche per l’epilogo del 2021, passato a miglior vita troppo presto e in circostanze poco felici. Lo ricorda proprio a La Volta Buona Matilde Brandi che, con il compianto attore, ebbe un’intensa relazione seppur non troppo longeva.

Francesco Tafanelli, il compagno di Matilde Brandi svela la data del matrimonio!/ “Sarà un mese freddo…”

Matilde Brandi ricorda Paolo Calissano a La Volta Buona: “Era un vero gentleman, i dolori del passato…”

“Conosciamo tutti la sua storia, rivedere queste immagini mi riporta indietro nel tempo… Non sapevo perchè, ma mi diceva: ‘Io morirò giovane’, rimanevo basita”, Inizia così Matilde Brandi per poi descrivere il periodo del primo incontro con Paolo Calissano: “Ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo in un momento d’oro: lui era un bravissimo attore ma anche un vero gentleman”. Arriva poi la descrizione amara, un commento per il destino che ha colpito l’attore: “Forse la vita è stata ingiusta, forse si è fatto anche male da solo… C’erano dolori che si portava da piccolo, mi raccontava che restava chiuso ore e ore nell’armadio, ma non so il perchè…”. La showgirl – concludendo il ricordo a La Volta Buona – ha poi raccontato: “La nostra storia è durata circa un anno, non tantissimo; lui ogni tanto spariva… Solo dopo ho capito il perchè”.