Sono passati solo pochi giorni dalla conclusione de Ne vedremo delle belle ma le protagoniste del talent condotto da Carlo Conti hanno ancora tanto da raccontare. Buona parte del cast è stato oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e tra i tanti racconti, retroscena e momenti di ironia è spuntata una rivelazione riguardante il rapporto tra Matilde Brandi e Angela Melillo. Ad aprire il discorso è stata proprio la conduttrice che, a bruciapelo, ha incalzato così la showgirl: “Ci giunge voce che Matilde Brandi non parla più con Angela Melillo…”.

Matilde Brandi non si è del tutto sottratta alla domanda ma in maniera sibillina ha ‘scaricato il barile’ ad Angela Melillo rispetto alle ragioni dei dissapori del momento: “Allora, è una storia lunga… E’ una cosa che ha tirato fuori lei, quindi potrebbe anche parlare lei; aspetto che dica la sua. Non riguarda la trasmissione, è successa una cosa fuori; una cosa recente e si tratta di amicizia, un’amica vera non si comporta così”. Interviene a gamba tesa Giovanni Ciacci che, riferendosi a ciò che spesso si dice sui rapporti nel mondo dello spettacolo, ha chiesto: “Ma sicura che eravate davvero vere amiche?”.

Matilde Brandi e Angela Melillo ai ferri corti, ‘mistero’ a La Volta Buona sulle ragioni

La curiosità dei presenti ha raggiunto il picco dopo le parole di Matilde Brandi a proposito del litigio con Angela Melillo. La showgirl in nessun modo si è però lasciata sfuggire le ragioni alla base delle frizioni con la collega; l’ex concorrente de Ne vedremo delle belle ha però spiegato come la questione non riguardi gli uomini e soprattutto il programma appena concluso. “Magari mi chiami un’altra volta e ne parliamo, però è una cosa che ha tirato fuori lei quindi aspetto che parli…”.