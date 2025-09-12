Matilde Brandi si è commossa stamane a Storie Italiane durante un blocco in cui si parlava di hater e degli insulti ricevuti: cosa è accaduto

Matilde Brandi è stata ospita stamane di Storie Italiane nell’ultimo blocco, quello in cui si è parlato del mondo dei social e della bellezza fake online che purtroppo sta incidendo pesantemente sulla vita dei più giovani. Matilde Brandi è madre di due figlie e si è commessa vedendo un filmato passato in studio: “Mi hai fatto commuovere”, dice lei rivolgendosi ad Eleonora Daniele con le lacrime agli occhi, e la conduttrice ha replicato: “Ora mi metto a piangere pure io, sono in due cosa ti ha più toccato?”. Matilde Brandi ha quindi spiegato perchè si è commossa: “Loro sono state più forti di me, è un tema veramente brutto”, dice riferendosi agli insulti sui social, ai famosi hater. “I social hanno fatto la loro – aggiunge – ma siamo noi genitori, la famiglia… Io ho insegnato loro quello che mi ha insegnato mia madre, il rispetto per il prossimo, aiutare il prossimo, non deriderlo”.

Poi ha proseguito: “Quando feci un reality non ero pronta a questi attacchi, sono stati cattivissimi con me. Mi hanno detto ‘ti sciolgo le figlie nell’acido’ ma le mie figlie mi hanno detto di non dare retta a queste persone che magari hanno problemi più gravi, ma so che essere genitore è molto difficile”.

MATILDE BRANDI: “HO DENUNCIATO GLI HATER MA…”

La showgirl ha raccontato di essere “Andata alla polizia postale per denunciare, ma non si trovano, sono talmente abili che si nascondo, ho visto invece che hanno chiuso il sito sessista per fortuna…”. E ancora: “C’è gente che viene insultata e si uccide, non ce la fa. Dobbiamo ricominciare dalla famiglia”.

Quindi è tornata sulle figlie: “Loro sono state più forti di me perchè hanno vissuto una mamma che faceva questo lavoro e sono andate come in protezione, come se io avessi bisogno di protezione, quindi si sono fortificate, hanno fatto loro da mamma a me quasi”.

MATILDE BRANDI: “LE MIE FIGLIE MI HANNO DIFESA”

E ancora: “Loro mi difendevano dagli attacchi che mi facevano, come ad esempio se mi scrivevano che ero un po’ ingrassata, loro mi difendevano. Io sono riuscita ad arrivare a questo perchè ho colloquiato con i miei figli, oggi i genitori non parlano più con i figli, stanno a cena con i cellulari, pensiamo che stanno bene e invece non è così”.

Quindi ha concluso con un consiglio a tutti i genitori: “La sera prima di andare a dormire, mettetevi vicine alle vostre figlie e ai vostri figli, fatevi raccontare la loro giornata, ogni sera, vedrete che le cose cambieranno”. Gli insulti pesantissimi e le offese a Matilde Brandi erano arrivate in particolare durante l’autunno del 2020, dopo che aveva partecipato al Grande Fratello Vip e la sua esposizione mediatica era ovviamente aumentata. Nel corso di quel periodo arrivarono parole pesantissime ai suoi danni, ma purtroppo gli autori sono rimasti impuniti.