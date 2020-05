Matilde Brandi piange per il papà morto/ “L’ho accompagnato fino alla fine, ma…”

Pubblicità

Matilde Brandi piange a Vieni da me parlando della morte del padre, deceduto lo scorso aprile per un tumore. A causa del lockdown, però, il padre di Matilde Brandi non ha potuto ricevere l’ultimo saluto ed è questa la cosa che, ancora oggi, fa molto male alla showgirl che, tuttavia, è riuscita a restare al suo fianco fino all’ultimo giorno. A causa delle misure restrittive decise dal Governo per gestire l’emergenza coronavirus, il papà di Matilde Brandi non ha potuto ricevere il funerale. “Il carro funebre è passato davanti alla chiesa e il sacerdote gli ha dato la benedizione”, spiega Matilde che sente il peso di non aver potuto condividere il suo dolore con tutte le persone che hanno voluto bene al padre.

MATILDE BRANDI RICORDA IL PADRE A VIENI DA ME

Per Matilde Brandi è stato un anno durissimo. Dopo aver perso la madre, la showgirl ha detto addio al padre che se ne è andato per una malattia pregressa durante il lockdown, un periodo in cui non era possibile svolgere alcuna funzione religiosa. “Noi abbiamo avuto la fortuna che a casa di mio padre c’è la possibilità di entrare dal giardino. Abbiamo chiesto al nostro parroco la cortesia di venire. Lui è rimasto fuori, noi abbiamo aperto la finestra e lui gli ha dato la benedizione. Però il funerale no e questa è una cosa che mi è rimasta nel cuore anche se io l’ho accompagnato fino alla fine”, ha spiegato la showgirl che ha anche ricordato il grande amore dei genitori rimasti insieme per più di sessant’anni e che sono andati via l’una dopo l’altra. “Mio papà aveva un tumore. Poco prima del lockdown si è allettato”, ha spiegato la Brandi che poi aggiunge di non essere stata preparata alla scomparsa del padre. “Con mamma ero preparata perchè era malata da tanti anni, mentre con lui…”, ha concluso la showgirl.



