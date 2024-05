Matilde Brandi, proposta di matrimonio del compagno Francesco Tafanelli all’Isola/ “Conosciuto momento buio”

Isola dei famosi 2024, Matilde Brandi e la proposta di matrimonio di Francesco Tafanelli

C’è stato un momento molto emozionante nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi 2024 quando Matilde Brandi ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Francesco Tafanelli in diretta. Nel dettaglio, Matilde Brandi, in quanto leader di uno dei due gruppi di è sottoposta a quella che pensava fosse un prova ricompensa nella quale avrebbe dovuto riconoscere, bendata, tre naufraghi. Uno dei quali, però, altri non era se non il suo fidanzato. Quando l’uomo ha pronunciato la frase ‘Come nelle favole’ la showgirl ha capito che si trattava del suo compagno e toltasi la benda ha iniziato a fare i salti di gioia.

E tra baci, abbracci e tenerezze Francesco Tafanelli ha chiesto a Matilde Brandi di sposarlo in diretta all’Isola dei famosi 2024. “Ho messo da parte un vestito, poi quando tornerai troveremo il momento giusto per indossarlo” ha rivelato l’uomo ad una confusa Matilde Brandi. A questo punto è intervenuta Vladimir Luxuria che ha chiesto a Tafanelli di che colore fosse questo abito importante, ‘del colore del riso’ è stata la risposta. E tale risposta ha chiarito una volta per tutte a Matilde Brandi che Francesco Tafanelli le ha fatto una proposta di matrimonio alla quale la risposta non poteva che essere ‘Si’.

Matilde Brandi, chi è il fidanzato e futuro marito Francesco Tafanelli

Dopo la proposta del compagno Francesco Tafanelli in diretta all’Isola dei famosi 2024 Matilde Brandi è scoppiata a piangere. Durante la sua permanenza nel reality, la showgirl non ha mai nascosto tutto il suo amore per il compagno conosciuto in un momento non facile per lei: “Francesco è arrivato nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza….Mi tratta da principessa finalmente.”

Francesco Tafanelli ha 53 anni ed è un imprenditore napoletano. A gennaio 2023 i due sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro relazione. L’attrice era reduce dalla fine della sua storia travagliata e dolorosa con Marco Costantini, da cui nel 2006 ha avuto le figlie gemelle Sofia e Aurora. Ospite a Verissimo aveva confessato tutta la sua amarezza e delusione per la fine di quella relazione ma poi la vita le ha fatto incontrare l’uomo giusto.

