Matilde Brandi/ Regina dei fornelli e confidente in Casa: ma che caduta! (GF Vip 5)

Matilde Brandi sembra proprio aver trovato una sua dimensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Sempre con le mani in pasta, nel vero senso della parola, si è unita in questi giorni a Maria Teresa Ruta per preparare diversi impasti per tutti gli inquilini del loft. Un sabato pomeriggio dedicato alla cucina quindi per le due amiche dei fornelli: Matilde ha deciso anche di coinvolgere Pierpaolo Pretelli, accorso in cucina incuriosito dal piano delle due donne. Terminato il primo impasto, Matilde e Maria Teresa decidono di lanciarsi anche in una seconda lievitazione. Questa volta la showgirl è riuscita a coinvolgere Francesca Pepe, che di contro ha proposto di realizzare due pizze e più impasti. Clicca qui per guardare il video di Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta

MATILDE BRANDI, GLI APPREZZAMENTI SUI SOCIAL

Matilde Brandi è diventata una delle principali confidenti degli abitanti del Grande Fratello Vip 2020. Nei giorni scorsi l’abbiamo sentita raccogliere le rivelazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, in complicità con il gruppetto di curiosi che si è creato nella Casa. Purtroppo i tentativi della showgirl sono caduti a vuoto e nonostante il grande impegno, nessuno dei due ex innamorati ha accettato di sbilanciarsi più del dovuto. Intanto i social sono impazziti per la Brandi: “100 volte donna. Ha doppiato già due volte le altre bimbette concorrenti. Mamma di due gemelle, classe… Il tempo non sembra averla sfiorata”, scrive qualcuno su Twitter. Non mancano tra l’altro i momenti divertenti: Matilde è caduta mentre correva nel salotto della Casa, sotto l’occhio attento di altri gieffini. Per fortuna la showgirl si è rialzata subito, anche se ha rischiato grosso. La sua goffaggine alcune ore dopo l’ha messa in pericolo di nuovo: ha sbattuto la testa contro una delle telecamere presenti nel loft.



