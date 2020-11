Matilde Brandi: “Selvaggia Roma sa dove colpire Elisabetta”/ “Non deve cadere…”

Matilde Brandi, in diretta Instagram con la pagina del settimanale Chi, commenta le ultime dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl tesse le lodi di Elisabetta Gregoraci e critica l’atteggiamento di Selvaggia Roma. “Elisabetta è stata una signora. Poi ha tirato fuori questo suo lato calabrese nei confronti di Selvaggia Roma che io adoro. Selvaggia ha un po’ esagerato, ma questo è il suo ruolo. Forse Selvaggia deve abbassare un po’ i toni, anche perchè sa dove colpire. Elisabetta non deve cadere nella sua trappola“, ha spiegato Matilde che ha poi elogiato i ragazzi come Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta per i quali il Grande Fratello Vip rappresenta un trampolino di lancio per la propria carriera. Poi, su Pierpaolo ha aggiunto: “Lui ha voglia di avere una famiglia, una moglie e ogni volta che parla del figlio è tenerissimo”.

MATILDE BRANDI: “TOMMASO ZORZI VINCERA’ IL GRANDE FRATELLO VIP 2020”

Matilde Brandi indica in Tommaso Zorzi il probabile vincitore del Grande Fratello Vip 2020: “Tommaso ha tanti fan che gli vogliono bene e secondo me perchè è un ragazzo molto carismatico e con la sua simpatia anima la casa”, ha confessato la Brandi che, uscendo dalla casa, ha ammesso di aver rivalutato Guenda Goria che le è stata molto vicina da quando è uscita dalla casa. La Brandi, poi, confessa che le sarebbe piaciuto trascorrere qualche ora nel tugurio con Maria Teresa Ruta per risolvere le varie incomprensioni che hanno avuto nella casa. Su quello che è stato il suo percorso, la Brandi ha ribadito”Non ho mai fatto strategie e forse, se le avessi fatte, forse sarei rimasta di più. Sono stata coerente”, ha spiegato. “Quando Stefania diceva che mi è mancata un po’ di leggerezza, aveva ragione. Invece io avevo preso a cuore la situazione. Piano, piano mi sono spenta e forse è uscita la parte meno bella di me, quella introversa”, ammette.



