Matilde Brandi: “Senza spazzola sono disperata!”/ La ‘paura’ sull’Isola dei Famosi 2024

Isola dei Famosi 2024, primi ‘problemi’ per Matilde Brandi

Siamo solo agli albori dell’Isola dei Famosi 2024 ed azzardare un pronostico su chi saranno i naufraghi protagonisti risulta piuttosto complesso. Andando per idea o semplicemente basandosi su esperienze simili pregresse, un posto di rilievo sarà forse occupato da Matilde Brandi. La naufraga non è certo una personalità priva di carattere e quando si tratta di dare la propria opinione non è una che le manda a dire.

Già nella prima puntata abbiamo visto Matilde Brandi tirare fuori gli artigli per replicare al parere dei nip sul suo conto. Il gruppo di non famosi si è infatti espresso con parole non proprio d’elogio nei confronti della conduttrice che, di pronta risposta, ha promesso scintille. Stando a quanto riporta LaNostraTv, ci sarebbe anche un curioso particolare che riguarda la concorrente e che si riferisce ai giorni prima della partenza per l’Isola dei famosi 2024.

Come riporta il portale, Matilde Brandi aveva rilasciato un’intervista per DiPiù Tv prima di partire per L’Isola dei Famosi 2024 lasciandosi andare ad una confessione alquanto singolare. La conduttrice si è infatti detta “disperata” al pensiero di non poter portare con sé un oggetto a suo dire essenziale. “Non avrò nemmeno una spazzola”.

Probabilmente non avere una spazzola sarà l’ultimo dei problemi per Matilde Brandi all’Isola dei Famosi 2024. Le condizioni “primordiali” renderanno quanto mai ostica la sua esperienza ma sicuramente saprà farsi valere sia nel merito della competizione che qualora dovessero realizzarsi dei confronti accesi con gli altri compagni di avventura. E se qualcuno spera che la conduttrice possa anche trovare l’amore nel reality, tranquilli: il cuore di Matilde Brandi è già impegnato. Sempre nell’intervista a DiPiù Tv ha infatti parlato del suo compagno Francesco Tafanelli: “Sarebbe bellissimo se mi chiedesse di sposarlo”.

