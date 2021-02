Matilde Brandi “Sono distrutta”/ “Il mio compagno mi ha lasciata con un sms”

Matilde Brandi a Domenica Live per parlare di Marco Costantini: “Sono distrutta”

Matilde Brandi torna in tv proprio per parlare del suo dramma personale, ovvero il fatto che il suo compagno l’abbia lasciata con un messaggio dopo il Grande Fratello Vip 2020. La bella biondina che quest’anno ha preso parte al Grande Fratello vip 2020, aveva raccontato di una serie di problemi con il suo compagno e di come spesso siano andati avanti soprattutto per il bene delle loro figlie e non per i loro sentimenti. Sarà per questo che Marco Costantini l’ha lasciata con un messaggio senza nemmeno volerla riabbracciare dopo la sua uscita dal programma? Lei stessa ha raccontato a Verissimo: “Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

“Marco Costantini mi ha lasciata con un messaggio”

Alla fine però Matilde Brandi avrebbe voluto chiarire e sistemare le cose magari approfittando proprio del periodo di riflessione affrontato nella casa del Grande Fratello, ma questo non è accaduto e non vi è stata alcuna spiegazione: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di “no“. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”. Inutile dire che il fatto che i due abbiano due figlie rende questa questione molto più amara di quella che è ma Matilde Brandi continua a ribadire che forse quell’anello che sognava non è mai arrivato proprio perché Marco non l’ha mai amata. Adesso la Brandi spera di trovare qualcuno che la ami per quello che è e qualcuno parla già di un altro uomo pronto per lei, un vip, ma chi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA