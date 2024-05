Matilde Brandi svela il ‘segreto’ di Artur Dainese: “Sappiamo tutti cosa ha fatto!”/ “Quando ci fu il furto…”

Il momento delle nomination riserva spesso delle grandi sorprese, così come delle attese rivelazioni. A prendersi la scena questa sera all’Isola dei Famosi 2024 è stata Matilde Brandi. Durante la puntata è stata bersagliata da Dario Maltese per il suo modo di essere ‘frenato’ ed ecco che nel momento fatidico di lanciare un nome da mandare al televoto ha deciso di dimostrare tutta la sua verve.

Dario Maltese: “Se vuoi rimediare ad un altro reality, hai sbagliato posto!”/ Che stoccata per Matilde Brandi

Ad accendere la miccia è stata Vladimir Luxuria che ha incalzato Matilde Brandi proprio poco prima di procedere con la nomination all’Isola dei Famosi 2024. “Molti ti hanno accusata di essere trattenuta, sfrutta questo momento per darmi una motivazione a briglie sciolte…”, la replica della naufraga è stata a questo punto perentoria: “Parto da ciò che hai detto, oggi sono una nuova Matilde perchè ho accanto anche un compagno che mi sopporta e supporta e quindi tante cose me le lascio scivolare addosso… Poi potevano nominarmi in queste puntate e non l’hanno fatto quindi potrebbe anche essere una strategia; forse sono forte anche io?”.

Valentina Vezzali accusa Matilde Brandi all'Isola dei Famosi 2024/ "Mi hai fatto soffrire e abbandonata!"

Matilde Brandi ‘accusa’ Artur Dainese: “Ha mentito ancora, ecco la verità…”

Ultimato il momento dedicato allo screzio precedente, Matilde Brandi ha dunque deciso di tirare fuori gli artigli e di rivelare una verità tanto dibattuta. Il tema è il confronto avuto da Artur Dainese e Khady Gueye dove, secondo la concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, il primo avrebbe mentito. “Artur per l’ennesima volta non ha detto la verità, mi dispiace perchè io e tutti la sappiamo! Dico questo e me ne assumo la responsabilità: quando ci fu quel famoso furto, forse ci fu anche il suo zampino. Se possiamo togliere il forse? Io non ho visto, mi è stato riferito, però togliamolo!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA