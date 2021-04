Matilde Brandi/ Svolta sexy sui social da single ma…

Matilde Brandi dimentica il mezzo flop del Grande Fratello Vip 2020 ritrovandosi con i suoi amici e coinquilini proprio nello speciale Avanti un altro pure di sera per giocare contro gli opinionisti. Mai fazione e gara fu più azzeccata visto che la showgirl ha avuto il suo bel da fare durante il reality proprio con una delle sue rivali di questa sera ovvero Antonella Elia. Le due se le sono date, almeno a parole, di santa ragione, e questa sera i fan attendono con ansia di capire se ci sarà il seguito oppure no. Al momento le anticipazioni non rivelano molto e non sembra che ci sarà un teatrino trash, almeno non in questo caso, ma la speranza è l’ultima a morire. Cosa ne sarà di lei e cosa ne sarà della loro diatriba?

L’unica cosa che sappiamo è cosa ne è stato di lei dopo il Grande Fratello Vip 2020 e la fine della sua relazione con Marco Costantini, il suo compagno nonché padre delle sue gemelle. Il loro rapporto già in bilico prima del suo arrivo nella casa, si è spezzato completamente quando Matilde Brandi è uscita e ad aspettarla non ha trovato più l’uomo della sua vita. Anzichè provare a mettere insieme le cose, Marco non solo l’ha lasciata ma è sparito nel nulla senza alcuna spiegazione. A quanto pare, però, a guadagnarci sono stati i fan della bella ballerina che hanno avuto modo di assistere alla sua svolta sexy da single. La bellezza non le manca e adesso non rimane che attendere il suo ritorno in tv.

