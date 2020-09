Matilde Brandi/ Tifa Pierpaolo Pretelli “Elisabetta Gregoraci? Vai a baciala…” (Grande Fratello Vip)

Matilde Brandi lo aveva promesso ancora prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il suo rapporto con il compagno Marco Costantini sarebbe finito sotto ai riflettori solo una volta iniziato il reality e così è stato. Durante la scorsa diretta, la produzione ha deciso di fare focus sulla showgirl, che ha raccontato l’incontro con il compagno, avvenuto in teatro. “Mi ha invitato a Formentera e decidiamo di avere un figlio”; ha rivelato, “rimango incinta di due gemelle”. Il suo rapporto con Marco però è stato denso di alti e bassi. “Non è facile costruire dei rapporti perfetti”, ha detto parlando delle difficoltà affrontate in questi anni, “credo sia impossibile. Il rapporto un po’ è sceso e un po’ è salito. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato sempre in salita. Siamo rimasti insieme per loro. I figli hanno bisogno di avere entrambi i genitori. Mi piacerebbe avere un po’ più di attenzione”.

Questo non vuol dire però che Matilde abbia gettato la spugna, anzi. Il suo rapporto con Costantini è in risalita, anche se a lei piacerebbe ritrovarsi già in vetta. Intanto la Brandi ha anche qualche altra gatta da pelare. Nei giorni scorsi i concorrenti sono stati uniti in coppia in previsione del ballo richiesto dalla produzione e i malumori non sono mancati. Massimiliano Morra e Guenda Goria non hanno gradito il modo di fare troppo competitivo di Andrea Zelletta e Adua Del Vesco e Matilde ha sentito i loro discorsi, scegliendo di intervenire. “Ho visto le vostre occhiate, non voglio che si pensi che le mie scelte non siano imparziali. Andrea e Adua non lo fanno, lo farete voi”, ha sentenziato. La showgirl infatti ha scelto la coppia destinata all’esibizione solo per le capacità dimostrate, ma poi si è dovuta arrendere di fronte agli scontri. “Ragazzi chiudiamola qua, io sto qua a disposizione per le prove quando volete”, ha concluso poi di fronte ai tentativi di Guenda di alimentare la polemica.

Matilde Brandi, un rapporto speciale con…

Matilde Brandi fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, ha cercato di spendere buone parole con tutti e si è comportata più da mamma che da coinquilina. Ne sa qualcosa Pierpaolo Pretelli, che ha deciso di rivolgersi a lei per ricevere dei consigli in amore. L’ex velino infatti le ha confessato di aver detto ad Elisabetta Gregoraci di aver voglia di baciarla, ma che la showgirl non gli avrebbe dato troppo spago. “Posso dire una cosa?”, ha replicato la Brandi, “a me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta. Poi te ne vai senza dare spiegazioni. Non devi avere paura. Se si incavola non importa, tu fallo. La notte è meglio, le puoi dire di accompagnarti e se non viene fallo a letto. Non dirle nulla, fallo davvero. Questa cosa falla, devi farla”.

La ballerina infatti crede che in questo caso Pretelli dovrebbe usare la famosa tecnica del bastone e della carota, a suo dire un successo assicurato in tutte le situazioni. Il concorrente deciderà di mettere in atto il suo piano oppure si farà frenare dai timori? Clicca qui per guardare il video di Matilde Brandi e Pierpaolo Pretelli.



