Matilde Brandi torna single dopo il Gf vip/ “Da un anno vivo senza amore, ma felice”

Grande fratello vip 5, Matilde Brandi rivela la crisi sofferta dopo il reality per amore

Si è rivelata una dei protagonisti più divisivi del Grande fratello vip 5, l’edizione del reality dei vipponi che ha visto trionfare Tommaso Zorzi e ora Matilde Brandi torna a far parlare di sé, per alcune dichiarazioni esclusive rilasciate a Di più. La showgirl ed ormai ex volto del Gf vip 5, tra una verità e l’altra spifferate al rotocalco di gossip rivelato di essere tornata allo status di single subito dopo aver preso pare al reality dei vip. Per lei l’anno segnato dalla sua partecipazione al Gf vip si è rivelato un anno turbolento, all’insegna della sofferenza patoita per via dalla rottura con l’uomo da cui ha avuto le gemelle Sofia e Aurora.

“Ho molto corteggiatori -dichiara della sua singletudine Matilde Brandi-, ma non mi voglio accontentare, sono una donna che non ama le avventure di una notte, quindi aspetto”. Nell’attesa di un amore vero, intanto, la showgirl dichiara di essersi ripresa dopo la crisi personale che l’ha vista naufragare: “ho passato un anno terribile, non è stato facile, dopo più di 16 anni ritrovarmi da sola, ho sofferto molto, ho pianto parecchio e sono anche dimagrita… ma poco a poco mi sono ripresa e sono una donna serena. Se non fossi andata al Gf vip forse sarei ancora in coppia con il mio compagno, ma non rimpiango nulla. Evidentemente le cose dovevano andare così”. Insomma, a quanto pare il gioco del Gf vip 5 potrebbe aver minato la serenità della coppia che Matilde Brandi formava con il suo ormai ex.

Matilde Brandi felicemente single, dopo il Gf vip

Tuttavia, Matilde Brandi si dichiara felicemente single, dopo la rottura con Marco che ha ritrovato l’amore e con cui lei ha ora buoni rapporti: “Esco di più, ho ritrovato le amiche di un tempo e quindi non sono sola. Insomma, mi diverto molto”. La sua daily-routine, dal momento che è tornata single all’età di 53 anni portati in una perfetta forma fisica, è in continuo movimento: “Mi dedico al lavoro e alle figlie, mi alzo alle 6.50 e la sera se devono uscire le vado a riprendere all’uscita dai locali. Pensi che una sera ho impostato la sveglia all’una di notte ed era assonnata al punto che sono caduta e mi sono slogata una caviglia e ho guidato con la caviglia gonfia”.

Grazie all’ultima esperienza tv vissuta al Grande fratello vip, però, la showgirl bionda riceve ora molteplici proposte lavorative: “Mi chiamano ovunque per fare la madrina agli eventi, quest’estate sarò a Capri”. Inoltre la soubrette gestisce la scuola di danza in cui tiene lezioni di ginnastica a corpo libero. In un locale, Gerò Restaurant, due volte a settimane tiene dei balletti per intrattenere. Dove trascorrerà le vacanze estive? In una casa presa in affitto a Fregene, località balneare poco distante da Roma.

Tuttavia uno dei lavori che la tiene da sempre impegnata è quello di mantenersi giovane e in forma: “Non mangio molti carboidrati e dolci, naturalmente, però faccio spesso l’aperitivo, il segreto per poter mangiare di più è fare movimento” . E ancora, sui suoi segreti di bellezza: “Ho rifatto il seno, ma tempo fa, saranno passati 20 anni. Ora sembro più prosperosa, perchè sono dimagrita e risalta. In viso faccio punture di vitamina E e botulino a volte. Interventi chirurgici mai fatti perché credono stravolgano l’espressione del viso”.

