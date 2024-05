Matilde Brandi viola regolamento all’Isola dei Famosi 2024: “Superato il limite”/ Nuovo provvedimento

Punizione per Matilde Brandi e il suo gruppo all’Isola dei Famosi 2024: cos’è accaduto

Un nuovo provvedimento disciplinare è arrivato all’Isola dei Famosi 2024. Da quando il gruppo è stato diviso in due, le difficoltà per i naufraghi sono aumentate, così come le regole da rispettare. In particolare, i due gruppi non possono sconfinare nel territorio dell’altro, non possono parlare tra loro o scambiarsi del cibo. Limitazioni difficili da sostenere, di fronte alle quali è facile invece cadere in fallo.

È quanto accaduto nelle ultime ore a Matilde Brandi. Stando a quanto trapela dal nuovo daytime, la showgirl ha violato il regolamento della separazione dei due gruppi, sconfinando nel territorio dell’altra squadra. “Ad interrompere le attività del gruppo è l’arrivo di un comunicato che anticipa una nuova sanzione.” si legge infatti sul sito dell’Isola dei Famosi 2024.

Dario Cassini furioso per il provvedimento a Matilde Brandi all’Isola dei Famosi 2024

Ma cos’è accaduto nello specifico? “A causa di un errore di distrazione, durante una sessione di pesca Matilde ha oltrepassato il limite. – si legge – Avendo infranto il regolamento, lo Spirito dell’Isola decide di punire l’intera squadra: i Naufraghi non potrà pescare per le prossime quarantotto ore.” Un provvedimento che ha mortificato Matilde, che si è perciò immediatamente scusata con i suoi compagni: “Andremo a cercare cocchi”, ha poi aggiunto. Al contempo, il provvedimento ha fatto infuriare il nuovo arrivato Dario Cassini, che si è scagliato contro lo Spirito dell’Isola: “Non c’è alcun filo giallo, non mi sembra etico”, ha fatto notare. Il gruppo è ora nuovamente costretto ad alimentarsi soltanto con il riso dato in dotazione dalla produzione e i cocchi che riesce a trovare.

