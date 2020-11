Matilde Brandi Vs Franceska Pepe/ “Rissa? È finito il GF e ne vuole fare uno fuori!”

Solo pochi giorni fa, Franceska Pepe accusava Matilde Brandi e parlava di una forte lite nata fuori dalla diretta del Grande Fratello Vip durante la scorsa puntata. Dopo giorni di silenzio è ora Matilde Brandi a parlare e fornire la sua versione. Ai microfoni di RTL 102.5 News, intervistata da Francesco Fredella, la showgirl ha smentito ogni tipo di rissa con la Pepe: “Rissa? Io lo vengo a sapere dai giornali perché io non lo so cos’è successo!” Così ha spiegato: “In realtà ad un certo punto della puntata ho cominciato a sentirmi dire delle cose poco carine (che poi le ha ridette nelle storie) da Francesca, quindi mi sono girata e le ho detto ‘Che dici?’ e lei ‘stai zitta, parrucchetta’. Io le ho detto che si stava sbagliando perché non ho detto nulla, stavo parlando con Myriam, commentavamo la puntata.”

Matilde Brandi replica a Franceska Pepe: “Forse vuole fare un altro Grande Fratello fuori”

Matilde Brandi ha svelato inoltre di aver scoperto delle storie Instagram di Franceska Pepe in secondo momento: “Sono state le mie figlie a vedere le storie di Franceska Pepe, pensa anche loro ridevano... – così ha lanciato poi la stoccata – è finito il Grande Fratello dentro la casa forse ne vuole fare uno fuori!” Sulla questione ha allora concluso ammettendo di non aver compreso il perché l’abbia accusata di certe cose: “Io sono una donna di 50 anni lei una ragazza di 25, io non l’ho proprio capito questo suo attacco! A me veniva da ridere, quando mi diceva quelle cose a me pare stesse scherzando. Non so cosa pensare, la voglio anche capire ma non riesco a comprendere il suo modo di fare.”



