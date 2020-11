Matilde Brandi Vs Maria Teresa e Stefania Orlando/ “Hanno visto che ero la più amata”

Matilde Brandi proprio non ha digerito alcuni comportamenti di Maria Teresa Ruta, sua figlia Guenda oltre che di Stefania Orlando. È per questo che a settimane dalla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip torna a dirsi amareggiata e lancia nei loro riguardi nuove critiche. Lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, dove ammette che il suo percorso nel reality ha preso una piega diversa dopo l’ingresso di Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. “Da quando Maria Teresa e Stefania sono entrate nella Casa è cominciato il mio declino. Qualcosa che non torna. – ha dichiarato la ballerina, per poi aggiungere – Ricordo che Stefania, in virtù della nostra amicizia, mi fece un discorso, dicendomi che comandavo troppo nella Casa. Piansi e ci rimasi molto male. Così, mi scusai con tutti”.

Matilde Brandi punge Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: “Sapevano che…”

L’idea che si è fatta Matilde Brandi su Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta è ben chiara e l’ha rivelata proprio alle pagine del settimanale di Riccardo Signoretti: “Loro sono entrate dopo di me. Quindi hanno visto che la prima settimana ero la più amata dal pubblico e hanno anche letto cosa scrivevano su di me in rete”. D’altronde, la Brandi ha manifestato sin da subito di non concordare con le dichiarazioni delle sue coinquiline e ha inoltre ammesso di non credere alle confessioni fatte da Maria Teresa e da Guenda al Grande Fratello Vip, tant’è che a Live non è la D’Urso si è dimostrata dalla parte dell’ex compagna di Roberto Zappulla (attuale marito della Ruta). Come replicheranno questa volta le dirette interessate?



© RIPRODUZIONE RISERVATA