Matilde Brandi vs Tommaso Zorzi/ “Io vera prima donna”, video e lite con Gregoraci

Matilde Brandi torna nella casa del Grande Fratello VIP con un video messaggio polemico, rivolto ai suoi vecchi coinquilini. L’ex concorrente gieffina ne ha per tutti e alcune delle sue dichiarazioni hanno scatenato tensioni nella casa, facendo arrivare allo scontro persino Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Proprio nei confronti di Tommaso Zorzi, Matilde Brandi non è stata tenera. “Il ruolo della primadonna ti viene molto bene”, gli ha detto nel video recapitato dentro la casa. “Sei carismatico e simpatico, ma fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero. A volte bisogna anche fare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi. Proprio lì ricevi l’applauso finale”, ha concluso Matilde Brandi. Le sue parole hanno lasciato di sasso il buon Zorzi, che non si aspettava un attacco frontale.

Matilde Brandi, il video polemico lascia di sasso Tommaso Zorzi

“Diceva di essere una persona vera e sincera, ma tutto è meno che questo. Avete mai sentito che queste cose che ha detto le ha dette in faccia?”, ha chiesto seccato Tommaso Zorzi. Quindi la lite con Elisabetta Gregoraci, che ha preso le parti della Brandi, difendendola a spada tratta: “Tommaso sei arrabbiato per quello che ha detto su di te, non per loro. Tutti dobbiamo dirti che sei buono, bello, ma non accetti altri pareri!“. Animi caldi dentro la casa del Grande Fratello VIP. C’è chi si aspetta un chiarimento nel corso della puntata di questa sera.



