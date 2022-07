Matilde Brandi:”Pronta per un nuovo amore”/ “Deve trattarmi come una principessa”

Matilde Brandi in cerca del principe azzurro dopo il dolore per la separazione

Dopo aver sofferto per la separazione da Marco Costantini, Matilde Brandi è pronta a trovare un nuovo amore e rimettersi in gioco. La showgirl è nota anche per aver partecipato al Grande Fratello vip 5, ed è mamma a tempo pieno di due splendide figlie: Aurora e Sofia. Ai microfoni di Nuovo, rivela di essere pronta a cercare il principe azzurro che possa riaprire il suo cuore.

Come riporta il settimanale, l’ex gieffina svela: “Si è chiuso un ciclo della vita che magari in cuor mio volevo non finisse mai; però si è concluso perchè doveva andare così per diversi motivi. Ma oggi sono felice perchè Dio mi ha dato la possibilità di ricominciare da capo“. La showgirl spiega cos’è cambiato nella sua vita: “I miei amici e una serie di corteggiatori mi hanno fatto capire tante cose. Ho ripreso a essere la Matilde di un tempo. Tanti mi chiedono perchè non mi sia ancora fidanzata, ma quando deciderò di stare con una persona sarà perchè ne varrà davvero la pena”.

Matilde Brandi: “Il mio uomo? Deve essere romantico e all’antica”

L’ex gieffina, come riporta Nuovo, rivela che qualità dovrebbe avere il suo principe azzurro: “Deve conquistarmi con le cose semplici. Per esempio dicendomi: “Buongiorno principessa”! O con un fiore o con un invito al mare. Sono molto romantica vorrei l’uomo di una volta, che mi porta a cena a lume di candela e che mi apre la portiera dell’auto”.

La bella showgirl chiarisce anche in che rapporti è rimasta con l’ex Marco Costantini, dopo la rottura: “Buoni, è il padre delle mie figlie. Ha una nuova compagna, sono felice per lui”. La Brandi rivela anche di avere tantissimi corteggiatori che le ronzano intorno ma “vado molto d’istinto e di sensazione e, quando troverò la persona giusta, mi aprirò all’amore.” Il volto televisivo ha sofferto molto per la fine della sua relazione ma “mi assumo le mie responsabilità. Non è giusto dare sempre la colpa agli altri“.

