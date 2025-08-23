Matilde Caressa e la disavventura in vacanza, la barca finisce senza benzina: "Ora torniamo a remi"

Piccola disavventura in barca per Matilde Caressa, figlia del noto conduttore e giornalista Fabio e della rinomata chef e presentatrice Benedetta Parodi. La ragazza, che ha ottenuto grande popolarità anche grazie alla partecipazione a Pechino Express insieme al padre, nelle ultime ore ha raccontato sui social una disavventura vissuta nel pieno dell’estate durante una vacanza con amici. Dopo aver finito la benzina, infatti, la comitiva è stata costretta a correre ai ripari per tornare a riva, come raccontato in un video diffuso su TikTok nelle ultime ore:

“Abbiamo finito la benzina e siamo bloccati in mezzo al mare, quindi stiamo provando a tornare a remi”. A correre in soccorso della barca con protagonisti i ragazzi è stato uno yacht di dimensioni notevoli, che ha svolto la funzione di zattera di salvataggio: “Abbiamo chiesto alla moto d’acqua della sicurezza se ci porta la benzina, non siamo troppo fiduciosi ma vediamo”.

Matilde Caressa e la disavventura finita bene

Sospiro di sollievo dopo quanto accaduto in mezzo alle acque per Matilde Caressa e il gruppo di amici che sono riusciti a tornare a casa sani e salvi.

Un allarme decisamente rientrato, così come la paura dopo che la benzina aveva mollato sul più bello la figlia d’arte e i suoi compagni di avventure. Matilde Caressa negli ultimi anni ha tentato di seguire la carriera musicale, una delle sue più grandi passioni. Ma la volontà della ragazza è quella di arrivare al successo nel mondo delle sette note senza santi in paradiso, come confermato anche dai genitori Fabio e Benedetta in passato: “Guardiamo da fuori l’avanzare della carriera della nostra primogenita”. E con sacrifici e abnegazione Matilde Caressa sta tentando di tracciare la propria strada.

