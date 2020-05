Matilde Caressa è fidanzata?/ Dedica d’amore e bacio a Jacopo: “odi et amo”

Pubblicità

Matilde Caressa, la primogenita di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, compirà 18 anni a settembre. Bellissima, con una passione per la musica, è molto seguita sui social. Su Instagram, infatti, ha più di 33mila followers a cui, spesso, regala foto della sua vita privata. Tra le tante foto pubblicate sul profilo social di Matilde, spunta quella in cui bacia dolcemente Jacopo, il ragazzo che ha conquistato il suo cuore e a cui lo scorso novembre ha dedicato delle parole importanti. Nella didascalia che accompagna la foto del tenero bacio, infatti, Matilde scrive: “odi et amo”. Si tratta dell’ultima foto di coppia pubblicata da Matilde e i suoi followers si chiedono se la storia duri ancora o se la bella Matilde sia tornata ad essere single.

Pubblicità

MATILDE CARESSA E LA FOTO DEL BACIO CON IL FIDANZATO JACOPO

Per Benedetta Parodi e Fabio Caressa è arrivato il momento di fare i conti con le prime storie d’amore della loro Matilde. La primogenita della figlia che diventa ogni giorno più bella, come tutte le ragazze della sua età, sta cominciando a conoscere l’amore e nel suo cuore, dovrebbe esserci anche Jacopo. Cosa ne penserà papà Fabio Caressa? Come tutti i padri, sicuramente, anche papà Fabio Caressa sarà geloso e protettivo nei confronti della figlia. Mamma Benedetta, invece, sfoggia con orgoglio il talento musicale della figlia. Durante la quarantena, infatti, la sorella di Cristina Parodi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui la figlia canta allietando le loro giornate. Matilde Caressa, dunque, sceglierà d’intraprendere la strada della musica? In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Matilde Caressa si gode la sua età e la sua storia con Jacopo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA