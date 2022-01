Matilde Caressa/ La figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa sogna di cantare

Matilde Caressa è la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La primogenita della food writer e conduttrice tv e del giornalista sportivo sogna di lavorare nel mondo della musica come cantante. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Parini di Milano, Matilde sogna in grande! La musica è sempre stata la sua più grande passione come si evince anche dal suo seguitissimo profilo Instagram dove si presenza così: “canto e scrivo”. Sui social ha un seguito importante, dato anche dalla notorietà dei genitori e della zia Cristina Parodi, ma la figlia di Benedetta Parodi non si risparmia nel condividere foto e video della sua vita privata, ma anche della sua grande passione: il canto!

Ha due fratelli: Eleonora e Diego. Intanto dopo la maturità, Matilde è pronta al grande passo: andare a vivere da sola. A rivelarlo è stata la mamma sui social dove ha postato una bellissima sorpresa per la figlia.

Benedetta Parodi: “mia figlia Matilde Caressa è giusto che abbia la sua indipendenza”

Matilde Caressa va a vivere da sola. A rivelarlo è la mamma Benedetta Parodi sui social con un post: “continuano i lavori nella mia casina, un piccolo appartamento che ho deciso di ristrutturare per Matilde, che ha iniziato l’università ed è giusto che abbia la sua indipendenza… ormai è grande, dobbiamo accettarlo 🤣”. Non solo, la conduttrice di Bake Off Italia ha aggiunto: “non vedo l’ora che quello che adesso è un cantiere, diventi una vera e accogliente casa grazie agli esperti di @arredissima. Oggi sono assorta nel loro bellissimo catalogo… sono da questa mattina ferma sulle pagine dedicate alle cucine 🤣. Vi aggiorno!”.

Che dire l’inizio di una nuova vita per la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa che in occasione del suo 19esimo compleanno ha ricevuto una bellissima dedica dala mamma: “aguri amore mio, 19 anni e sembra ieri ti ho abbracciato la prima volta @maticaressa”.

