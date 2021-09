Matilde, Diego ed Eleonora, figli Caressa-Parodi/ “Si impegnano e c’è grande fiducia”

Matilde, Diego ed Eleonora sono i figli di Benedetta Parodi nati dal matrimonio col giornalista Fabio Caressa. Tre figli per la popolare conduttrice di Bake Off Italia. La prima figlia si chiama Matilde ed è nata a settembre 2002. Per l’occasione la conduttrice ha pubblicato sui social una tenerissima foto in compagnia della piccola tra le sue braccia. Qualche anno dopo Parodi e Caressa, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, hanno avuto altri due figli: Eleonora e Diego. La Parodi in occasione di una intervista rilasciata a Vanity Fair si è raccontata parlando del suo ruolo di madre: “sono una mamma molto libera. E anzi mi annoiano e non le sopporto”.

Una mamma libera si definisce Benedetta Parodi che non rientra nella categoria delle “mamme fanatiche” che organizzano la vita dei propri figli a ore. “Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un’ora la televisione, un’ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei figli sono atletici, hanno un sacco di amici, e se vedono una palla hanno voglia di giocarci anche se poi a casa stanno davanti a uno schermo” – ha precisato la conduttrice.

Chi sono Matilde, Eleonora e Diego: i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Ma chi sono Matilde, Eleonora e Diego i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa? La primogenita Matilde ha studiato presso l’Istituto Parini di Milano. E’ una giovane donna con una grandissima passione per la musica e la cucina. Matilde assomiglia tantissimo alla mamma, mentre dal papà Fabio ha preso la simpatia. A differenza dei fratelli, Matilde è molto seguita sui socia, in particolare su Instagram, in seguito alla sua partecipazione al programma Le Iene su Italia 1. La ragazza, infatti, è stata protagonista di un terribile scherzo ai danni della madre.

La seconda figlia di Benedetta Parodi si chiama Eleonora. Ha 14 anni e ha una grande passione per la cucina. Che possa seguire le orme della mamma diventata una delle conduttrici di cucina più seguite ed amate della tv? Proprio il papà Fabio Caressa parlando delle due figlie ha detto: “sono brave, si impegnano. E le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla grande fiducia che si sono meritate”. A chiudere il cerchio della famiglia Parodi-Caressa c’è il piccolo di casa. Si chiama Diego e ha 8 anni. Se le due ragazze hanno preso quasi tutto dalla mamma, il piccolo Diego è identico al papà e da lui ha ereditato la passione per il calcio e il tennis!



