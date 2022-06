Matilde, Eleonora e Dieg Caressa, figli Fabio e Benedetta Parodi/ “Non ci lamentiamo”

Almeno apparentemente Benedetta Parodi e Fabio Caressa potrebbero sembrare diversi l’uno dall’altra e invece è stata proprio la comune passione per il giornalismo a unirli. I due, infatti, si sono conosciuti quando entrambi lavoravano a Tele + (oggi Sky) e hanno ben presto bruciato le tappe. Lui, infatti, aveva subito capito quanto lei fosse speciale ed è arrivato addirittura ad ammettere di voler vedere un film di Leonardo Di Caprio pur di fare colpo.

A distanza di più di vent’anni i due possono contare su una grande e bellissima famiglia, composta da tre figli: Matilde, 19 anni, Eleonora 17 e Diego 13. Il piccolo è davvero la fotocopia del suo celebre papà, con cui aveva partecipato qualche tempo fa anche a “Bake Off”, trasmissione condotta proprio dalla mamma.

Chi sono Matilde, Eleonora e Diego Caressa: sono i figli di Fabio e Benedetta Parodi

Gestire una famiglia così numerosa può non essere così semplice, soprattutto perché le due ragazze iniziano ora a essere più indipedenti e il giornalista, come tutti i papà, è inevitabilmente un po’ geloso. Nonostante tutto, il telecronista sembra intenzionato a non essere troppo apprensivo e sta cercando di dare fiducia alle figlie: “Sono brave, si impegnano – ha detto lui in un’intervista a Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ -. . Non possiamo lamentarci. E le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla grande fiducia che si sono meritate”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la moglie, che cerca di fare anche da confidente con Matilde ed Eleonora, consapevole di come sia fondamenta esserlo in un periodo come quello che stiamo vivendo: “Sono una mamma molto libera. E anzi mi annoiano e non le sopporto – ha svelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un’ora la televisione, un’ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei figli sono atletici, hanno un sacco di amici, e se vedono una palla hanno voglia di giocarci anche se poi a casa stanno davanti a uno schermo”.











