Matilde, Eleonora e Diego, figli di Fabio Caressa e Benedetta Parodi/ “Si impegnano”

Chi sono i figli di Fabio Caressa e Bendetta Parodi?

Fabio Caressa e Bendetta Parodi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, sono sposati dall’11 luglio 1999. La coppia ha avuto tre figli: Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009). Nel 2019, in occasione del ventesimo anniversario di nozze, Caressa e la moglie hanno rinnovato le promesse matrimoniali, alle Maldive, alla presenza dei tre figli: “È stato bello rivedere il nostro sì attraverso gli occhi dei ragazzi. Eravamo partiti prendendola a ridere, invece, là, eravamo tutti commossi”, hanno raccontato al Corriere della Sera. La primogenita Matilde sogna di diventare una cantante: “Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere. Scrivere unisce la mia passione per la letteratura e la musica, i miei due grandi amori”, ha raccontato in un’intervista a Chi.

Matilde, Eleonora e Diego Caressa

Eleonora, seconda figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, ha compiuto 18 anni lo scorso 20 ottobre: “La mia piccola grande donna diciottenne. Auguri amore mio”, ha scritto mamma Benedetta su Instagram, pubblicando una vecchia foto insieme alla figlia. Più ironica l’augurio di papà Fabio: “18 anni fa (per un mese) la Leo fu mora! Auguri bionda”. Parlando delle figlie Fabio Caressa ha detto, durante una puntata di Verissimo: “Sono brave, si impegnano. Non possiamo lamentarci. E le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla grande fiducia che si sono meritate”. Diego è l’unico figlio maschio della celebre coppia. Il piccolo di casa ha 13 anni e appare spesso nei video di papà Fabio dedicati al calcio. Qualche anno fa padre e figlio hanno partecipato alla prima edizione di Bake Off Celebrity.

