Flavio Cobolli e Matilde Galli, amore giovane e travolgente: ecco chi è la ragazza che ha conquistato il cuore del tennista nato nel 2002.

Flavio Cobolli è fidanzato? La risposta è sì, il tennista è innamoratissimo di Matilde Galli e oggi cerchiamo di capire chi è la sua compagna. Nato nel 2002, il giovanissimo atleta è riuscito ad arrivare ai quarti di finale all’ATP di Washington, anche se purtroppo non lo abbiamo visto alle ultime Olimpiadi parigine nello scorso anno. Sulla sua vita privata il tennista è sempre stato molto silenzioso e non ha rilasciato interviste riguardo alla sua parte sentimentale, del resto come molti campioni sportivi preferisce separare la privacy dal lavoro.

Nonostante la riservatezza, sui social spuntano moltissimi scatti di coppia dove sembrano vivere una storia d’amore bellissima, piena di complicità e gioia. Oltretutto, Matilde Galli segue spesso Flavio Cobolli durante i suoi match, per sostenerlo e incoraggiarlo nei momenti più importanti. Poco tempo fa, il tennista aveva raccontato a Tennis Italiano di avere avuto a fianco la sua famiglia in un match, ma in quel caso la compagna non era potuta venire per impegni scolastici: “Qui è venuta tutta la mia famiglia, è molto bello giocare davanti a chi ti vuole bene. Manca solo la fidanzata, che deve fare gli esami“.

Matilde Galli e Flavio Cobolli, da quanto tempo sono fidanzati?

Da quel poco che si può dedurre, Matilde Galli è una studentessa universitaria alle prese con gli esami come tutti gli allievi. Non si sa precisamente da quanto Flavio Cobolli sia fidanzato con lei, ma dai social possiamo ipotizzare che la loro relazione sia nata nel 2021, anno dove compare il primo scatto di coppia insieme su Instagram. Non solo, tempo fa il tennista aveva anche fatto una dedica dolcissima alla fidanzata nel giorno del suo compleanno condividendo un carosello di foto con sotto questa scritta: “Il meglio deve ancora venire, tanti auguri vita mia“. I due fanno anche lunghissimi viaggi e spesso vanno in vacanza per rafforzare ulteriormente il loro legame.