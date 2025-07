Tutto su Matilde Galli, la fidanzata di Flavio Cobolli, tennista italiano che si sta mettendo in luce con il suo talento a Wimbledon.

Flavio Cobolli è il tennista italiano che, con il suo talento e il suo stile impeccabile si sta mettendo in luce a Wimbledon dove oggi, lunedì 7 luglio 2025, scende in campo primo contro il 36enne Marin Cilic Come molti colleghi, Cobolli conduce una vita lontano dai riflettori condividendo su Instagram dove è seguito da più di 147mila followers. Il suo è un profilo super professionale con tantissime foto di gare e allenamenti, ma anche di momenti divertenti trascorsi anche insieme al collega Sinner.

Scorrendo, tuttavia, tra le tante foto pubblicate dal tennista spuntano anche contenuti in cui è in compagnia della fidanzata Martina Galli. Da circa quattro anni, infatti, il tennista è fidanzato con Martina Galli, una ragazza sua coetanea con cui vive una storia solida e discreta.

Tutto su Matilde Galli, la fidanzata di Flavio Cobolli

Su Matilde Galli non ci sono molte informazioni perché, oltre a vivere con molta discrezione la sua storia d’amore con Flavio Cobolli, ha anche un profilo Instagram privato. A gennaio 2024, come riporta il sito Tennis Italiano, dopo la vittoria a Parigi il tennista aveva raccontato: “Qui è venuta tutta la mia famiglia, è molto bello giocare davanti a chi ti vuole bene. Manca solo la fidanzata, che deve fare gli esami”.

Matilde, dunque, dovrebbe essere una studentessa universitaria e a lei, nel 2022, in occasione del suo compleanno, Flavio Cobolli ha dedicato dolce post alla sua metà. “Il meglio deve ancora venire. Tanti auguri vita mia”, le dolci parole del tennista che vive una vita semplice e discreta lontano dalle luci dei riflettori insieme alla famiglia e alla fidanzata.