Dopo una storia piena di passione con l’ex fidanzato Alessandro Marcucci, Matilde Gioli si gode la sua nuova vita da single, o così sembra, perché nelle ultime ore è stata beccata con un nuovo “cavaliere”. Si tratterebbe di Luca Marziani, che secondo quanto racconta Chi Magazine, si trovava con lei in Piazza di Siena, ad un evento nella capitale. Ciò riconferma la fine dell’amore con l’ex insegnante di equitazione. Ultimamente, infatti, non era ben chiaro come stesse andando la loro relazione, ma dopo tre anni sembra chiaro che si siano lasciati.

Un altro indizio è che Matilde Gioli e Alessandro Marcucci hanno smesso di seguirsi sui social, in particolare su Instagram, dove non pubblicano nessuna foto insieme ormai da diverse settimane. Questo, però, era già successo lo scorso anno durante un periodo di crisi della coppia: Alessandro aveva tolto tutte le loro foto insieme e lo stesso ha fatto questa volta. Sul profilo di Matilde Gioli, invece, è rimasto tutto: che sia solo un’altra litigata passeggera? La ragazza, che in passato aveva raccontato di come ha rischiato di rimanere paraplegica a 16 anni, non si arrende e va avanti nella ricerca dell’amore.

Matilde Gioli spiazza tutti su Instagram: “Ecco il mio fidanzato”, le presentazione di Luca Marziani

Anche se i loro fan sperano in una semplice crisi, la bella Matilde Gioli, attrice di Doc nelle tue mani, sembra essersi avvicinata ad un altro uomo, Luca Marziani. Con lui si trovava ad un evento a Roma, precisamente in Piazza di Siena. Secondo il settimanale Chi, la donna starebbe frequentando il direttore tecnico della Società Ippica Romana, dove la Gioli si reca abitualmente per allenarsi ad equitazione. Secondo quanto racconta il giornale, l’uomo sarebbe campione di diversi tornei, ma di lui si sa molto poco se non che è un grande appassionato del suo lavoro.

Passione che i due condividono assiduamente: poco fa Matilde Gioli ha pubblicato su Instagram una foto con il suo cavallo Nada, e come didascalia ha scritto: “Il mio ragazzo”, frase che lascia dedurre quanto ormai sia il suo destriero l’unico amore della sua vita. Non è chiaro dunque se con Alessandro Marcucci sia finita del tutto e se con Luca Marziani stia nascendo un sentimento nuovo, ma quel che è certo è che Matilde non perde tempo e si gode la vita passo passo sul suo splendido cavallo.