Matilde Gioli: “Con il mio compagno Alessandro Marcucci pronta a sposarmi”/ “Nuda sul set? Nessun problema”

Matilde Gioli: “Non mi disturba essere nuda in mezzo agli altri”

Matilde Gioli, nota e apprezzata attrice italiana, è stata protagonista di una scena di nudo integrale molto discussa in Runner, il film diretto da Nicola Barnaba. Ai microfoni di Vanity Fair, Gioli affronta il tema dell’accettazione del proprio corpo: “A parte che già nel primo film avevo una scena di nudo, assenza totale di imbarazzo non direi. Ma è durata 10 secondi. Ho un bel rapporto con il mio corpo: non mi disturba essere nuda in mezzo agli altri, per esempio nello spogliatoio della palestra. A casa i pudici sono i miei fratelli, non io, o mia madre e mia sorella.”

Matilde Gioli spiazza: "Ho avuto un flirt con un collega"/ Su Doc 3: "Vi svelo il ritorno Gianmarco Saurino"

E ancora: “La vera volgarità non è certo il topless al mare. Piuttosto è come si pongono – femmine e maschi – davanti all’obiettivo: vestiti ma ammiccanti, pose provocanti, sedere in favore di camera, bocche socchiuse… È un messaggio che cerco di far passare anche sui miei social, dove alterno posati di moda e istantanee “al naturale”. Impariamo a piacerci per quello che siamo, a trovare il bello che è in noi. Tanto nessuno è perfetto”.

Alessandro Marcucci, fidanzato di Matilde Gioli/ Chi è l'istruttore che ha conquistato il suo cuore...

Matilde Gioli e l’amore per il fidanzato Alessandro Marcucci: “Pronta a sposarmi”

Matilde Gioli ha una brillante carriera cinematografica alle spalle, ma anche una vita privata appagante e felice. L’attrice è felicemente fidanzata con Alessandro Marcucci, l‘istruttore di equitazione, da circa un anno: “Era il 2021, vivevo ancora a Milano e stavo a Roma per le riprese di “Doc 2”, un weekend ero troppo stanca per tornare a casa e andare al mio solito maneggio. Volevo comunque montare. Ho cercato su Google un posto nelle vicinanze e chiamato il primo risultato che mi è apparso. “

Alessandro Marcucci, fidanzato di Matilde Gioli/ Chi è l'istruttore che ha conquistato il suo cuore...

E ancora: “Mi ha risposto lui: “Oggi c’è una passeggiata alle 11”. Mi sono presentata da sola. Non sapeva chi fossi, glielo hanno detto i suoi collaboratori. È stato amore a prima vista. Ho dovuto fare io il primo passo. E il primo bacio è arrivato dopo un mese” racconta a Vanity Fair. L’attrice, oggi, si è detta pronta a sposarsi e ad avere figli con il suo compagno: “Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA