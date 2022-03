Matilde Gioli condurrà il primo reality su Netflix/ Sarà registrato in Messico e…

Matilde Gioli sarà la conduttrice del primo reality targato Netflix. L’attrice della serie di successo “Doc – Nelle tue mani” ha accettato di tornare in tv a sei anni di distanza dal game “Rischiatutto” in cui aveva fatto da valletta al fianco di Fabio Fazio. Il reality è ambientato all’estero, in Messico, come anticipato da Davide Maggio. Protagonisti del reality sono dei giovani malcapitati. I concorrenti saranno convinti di vivere un’esperienza da sogno ripresi dalle telecamere. Quello che ignorano è che, dopo un inizio fatto di bagordi, dovranno mettersi al lavoro! Come reagiranno? Le riprese sono già terminate. Il reality vedrà come protagonisti concorrenti giovani tra i 18 e i 23 anni. Il titolo è targato Banijay, società che in Italia produce tra gli altri show anche Isola dei Famosi, L’eredità, Pechino Express.

In altri Paesi Netflix ha già lanciato i suoi prodotti di genere reality, mentre in Italia questa scelta ha accumulato un certo ritardo nei tempi. L’orientamento della società americana è quella di spaziare con contenuti di diverso genere per rivolgersi ad un pubblico più eterogeneo. Alla conduzione è stata quindi scelta un volto noto del cinema e della tv. Come se la caverà Matilde Gioli alla conduzione di un reality? Si tratta di un’attrice molto amata soprattutto tra i giovani e la sua presenza potrebbe incuriosire anche il pubblico che l’ha seguita nella serie “Doc” in cui intrepreta la dottoressa Giulia Giordano.

Matilde Gioli è pronta a diventare mamma. L’attrice ha fatto questo annuncio durante il programma “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. Dopo aver trascorso due anni da single, Matilde ha trovato nel suo compagno Alessandro Marcucci l’atra metà della mela. L’attrice, infatti, ha deciso di trasferirsi in pianta stabile a Roma, per potere avviare una convivenza con il suo fidanzato: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”. Matilde Gioli aveva parlato per la prima volta della sua relazione con Alessandro in un’intervista a Grazia.

L’attrice aveva rivelato che proprio durante una pausa dal set aveva ricercato su Google delle attività alternative da fare a Roma. Si è imbattuta così in un maneggio: “Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.



