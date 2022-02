Matilde Gioli, dedica al fidanzato Alessandro/ “Amore e se**o, un duo bizzarro”

Un periodo magico per Matilde Gioli, amatissima protagonista di Doc – Nelle tue mani. La giovane attrice sta vivendo un vero e proprio sogno tra lavoro, dove è sempre più apprezzata dal pubblico, e vita privata. Da qualche mese, infatti, nelle sue giornate è arrivato l’amore. Come ha ufficializzato già da qualche settimana attraverso i social, nella vita di Matilde è entrato da qualche tempo Alessandro, al quale la Gioli ha voluto dedicare un pensiero davvero speciale attraverso Instagram.

Alessandro Marcucci fidanzato Matilde Gioli/ Natale sulla neve "Una relazione matura"

L’attrice ha postato una foto con il fidanzato, scrivendo una dolcissima dedica: “Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo. Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere. Mano a mano che il tempo passava altri maledetti dettagli di quel ragazzo, di quell’uomo tornarono ad agguantare la mia attenzione e il mio sguardo che diventava sempre più curioso e in qualche modo disturbato dal potere disarmante che quell’individuo esercitava a sua insaputa su di me”.

Matilde Gioli "Ho rischiato la paralisi a 16 anni"/ "Mio padre è morto ma lo chiamo…"

Matilde Gioli innamoratissima del fidanzato: il suo Alessandro…

A far innamorare Matilde Gioli sono stati i dettagli di Alessandro: “Le sue mani, la sua voce, il modo in cui camminava, il suo dannato sorriso e la magia che creava appena entrava in una stanza con altre persone. Quei dettagli iniziarono a popolare i miei sogni rendendo impossibile qualsiasi altro argomento nei miei momenti onirici solitamente carichi di storie fantasie e immaginazioni”.

L’amore è nato poco dopo, quando all’immaginazione ha lasciato spazio la realtà: “Dopo i primi dialoghi e i primi contatti con quel ragazzo, con quell’uomo mi fu chiaro che era fregata, fottuta, andata, persa e perduta. Mi accorsi di amarlo come mai avevo amato qualcuno o qualcosa. La fortuna, il caso o non so cosa ha voluto che mi volesse anche lui, che mi accettasse nella sua vita e che mi permettesse di dargli il mio amore dandone altrettanto a me”. Una volta scoperto il sentimento ricambiato, Matilde Gioli si è legata indissolubilmente ad Alessandro, con il quale oggi vive una storia d’amore bellissima, fatta di sentimenti importanti e momenti indimenticabili: “Oggi siamo un duo bizzarro e carico di roba: energia, sport, animali, cibo, dolcezza, rabbia, sesso, pelle, orgoglio, cuore, risate soffocanti e amore a palate. Oggi sento di avere ricevuto un regalo nell’incontrare quel ragazzo, quell’uomo. Sento la forza della vita che mi scorre nel sistema vascolare come un fiume sotterraneo. Sento un’energia interiore che nutre le mie potenzialità, le risveglia, le fa crescere”. A concludere la dolcissima dedica dell’attrice, l’ennesimo attestato di amore verso Alessandro, che di professione è un insegnante di equitazione: “Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”.

Matilde Gioli/ “Innamoratissima di Alessandro Marcucci, dopo la morte di papà...”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli)





© RIPRODUZIONE RISERVATA