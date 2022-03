Matilde Gioli/ “Doc 3? Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione perché…”

Dopo lo stop della settimana scorsa, questa sera giovedì 3 marzo, torna Doc Nelle Tue Mani 2, la fiction che vede nel cast anche l’eccezionale Matilde Gioli. L’attrice ha condiviso coi lettori del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni alcune considerazioni sulla stagione in corso e sulle possibili prospettive future, soffermandosi sul suo personaggio, Giulia, e sugli sviluppi della fiction: “Cosa le accadrà in futuro? Lei in realtà è una roccia e per questo motivo le sfortune le danno tutte a lei. Onestamente spero però in un futuro migliore”, ha detto. Sulla possibilità di una terza stagione, Matilde Gioli apre più che una porta, per la gioia dei fan della serie: “Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale di questa stagione è aperto, soprattutto per il personaggio di Giulia”.

Matilde Gioli: “Nella vita privata sono innamorata e amo gridarlo al mondo”

Tra finzione e realtà Matilde Gioli fa delle distinzioni importanti. Il suo personaggio, infatti, sembra avere seri problemi con l’amore, mentre l’attrice sta vivendo una storia felice e appagante nella vita di tutti i giorni. “Sono innamorata e ho sentito il bisogno di gridarlo al mondo”, ha confermato. La storia col suo attuale fidanzato, Alessandro, va avanti da diversi mesi. Tutto grazie ad una gita cavallo: “Ho imparato a cavalcare per un film nel 2019. Nove mesi fa ho cercato su Internet qualcuno che organizzasse gite a cavallo. Così ho conosciuto Alessandro e da allora non ci siamo più lasciati. Ho sentito il bisogno di gridarlo al mondo”.

