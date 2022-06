Matilde Gioli e Alessandra Amoroso/ Un’amicizia pura e genuina, il segreto del loro rapporto

Le dichiarazioni di Alessandra Amoroso sull’amicizia con Matilde Gioli

Alessandra Amoroso e l’attrice Matilde Gioli hanno un rapporto d’amicizia genuino, puro e profondo. Le due hanno raccontato a Silvia Toffanin, all’interno dello studio di Verissimo, il loro legame speciale. Le due avevano collaborato sul set del video “Sorriso grande”, si erano divertite tantissimo e da quel momento la cantante ha iniziato a pensare che Matilde fosse una persona speciale. Alessandra dichiara: “Confrontarmi con lei era un po’ come confrontarmi con me stessa, i suoi occhi, il suo modo di sorridere. E’ semplice, genuina, buona, pura, io sono la stessa cosa. Ce lo siamo dette e lo ridico sono molto felice di averla nella mia vita”.

Al Festival di Sanremo 2021 entrambe avevano fatto un discorso in merito alla difficoltà che hanno avuto gli artisti durante la pandemia, perché nonostante attori, cantanti, musicisti e ballerini siano fortunati sotto certi aspetti, hanno necessariamente bisogno di un pubblico che osservi, ascolti, che li accolga, altrimenti nulla ha senso. Avevano rimarcato le difficoltà innescate dalla pandemia, ricordando a tutti l’importanza delle persone e del lavoro dei professionisti che doveva essere un diritto non un colpo di fortuna.

Matilde Gioli manda un videomessaggio ad Alessandra Amoroso e lei si commuove

Durante la puntata di Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin, ha voluto fare una sorpresa ad Alessandra Amoroso insieme a Matilde Gioli, che le ha inviato un bellissimo videomessaggio: “Ciao Sandrina bella, prima di tutto ci tengo a dire che sono felicissima di averti incontrata nel mio percorso Ale, perché sei una persona che ha talmente tanta energia positiva, talmente tanta bontà d’animo, che porta vagonate di gioia e di amore nelle vite degli altri. Un’ altra cosa che voglio fare è ringraziarti per quel progetto bellissimo in cui mi hai coinvolta a Sanremo, sono stata entusiasta di averne fatto parte perché era un’iniziativa importantissima e solo chi è di cuore decide di dedicare il suo tempo e i suoi spazi ad una causa comune che riguarda tutto il mondo dell’arte, non solo i cantanti. Solo chi ha un cuore buono prende queste iniziative. Ti voglio bene”.

Alessandra si è emozionata molto, la considera una persona davvero speciale e il loro rapporto procede a gonfie vele, ci tiene molto al fatto che lei si confidi e le racconti tutto, proprio come ha fatto quando ha iniziato il suo percorso sul set di DOC.











