Matilde Gioli e Alessandro Marcucci ancora insieme/ “È durissima ma ne vale la pena”

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci in crisi? La risposta dell’attrice

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati? Nei giorni scorsi alla redazione di Fanapge.it sono arrivate alcune segnalazioni che sostenevano si fossero lasciati, dal momento che non si seguivano più su Instagram e lui avrebbe nascosto tutte le foto insieme a lei. Dopo un periodo di silenzio, Matilde Gioli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al fidanzato, accompagnata da una lunga dedica d’amore.

Lo scatto smentisce le voci sulla fine della loro storia d’amore, ma le parole che l’attrice ha dedicato al fidanzato lasciando intendere che forse la coppia ha davvero vissuto un momento di difficoltà: “L’amore è difficile perché: è una delle pochissime cose capaci di aprire una ferita nell’identità protetta dell’individuo. Ne vale la pena perché: l’amore diventa la misura del senso della vita ed è l’unico luogo in cui possiamo allontanarci dal regime della razionalità e immergerci in quello dell’irrazionalità. È tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce le nostre vite, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Quindi: è durissima ma ne vale la pena. TI AMO”.

La relazione tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è stata ufficializzata a febbraio 2022, ma secondo le tracce social lasciate dall’attrice, la loro frequentazione era già avviata nell’estate 2021 in cui compaiono foto in cui appare anche Alessandro, insegnate di equitazione. È stata l’attrice a ufficializzare la loro storia d’amore con un romantico post: “La fortuna, il caso o non so cosa ha voluto che mi volesse anche lui, che mi accettasse nella sua vita e che mi permettesse di dargli il mio amore dandone altrettanto a me. Oggi siamo un duo bizzarro e carico di roba… Oggi sento di avere ricevuto un regalo nell’incontrare quel ragazzo, quell’uomo. Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”. Sui social di Alessandro Marcucci sono ancora ben in vista le foto insieme a Matilde.

