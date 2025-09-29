Chi sono Eva Faraldi e Domenico Falena, nuovi personaggi che stasera debuttano in Blanca 3: ad interpretarli rispettivamente Matilde Gioli e Domenico Diele

Gradite conferme ma anche qualche elemento di novità in Blanca 3, la terza stagione della fiction in partenza da questa sera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Rai 1. Torna protagonista Blanca, la detective cieca che lavora come consulente della polizia e specializzata nella decodifica di file audio; non mancheranno ovviamente le sue intuizioni e il suo talento utili per risolvere i casi d’indagine anche in questa nuova stagione.

Confermatissima la protagonista Blanca, dunque, così come i personaggi iconici quali il vicequestore Bacigalupo e l’ispettore Liguori. Ci saranno però anche delle interessanti novità, con l’inserimento all’interno del cast di due nuovi personaggi: Domenico Falena e Eva Faraldi.

Domenico Falena, interpretato da Domenico Diele, è un affascinante contractor specializzato nella protezione armata di navi cargo in pericolosissime rotte marittime e che collabora con una società di sicurezza di Genova, la SGG, gestiva da Eva. Il suo è un personaggio ricco di mistero e anche la stessa Blanca, nel momento in cui si ritroverà a collaborare con lui durante un’indagine, ne rimarrà affascinata.

Chi sono Eva Faraldi e Domenico Falena, nuovi personaggi di Blanca 3

Proseguendo con le new entry in Blanca 3, il personaggio di Eva Faraldi è interpretato da Matilde Gioli: trattasi di un’affascinante manager che gestisce la SSG, agenzia in cui lavora lo stesso Domenico, che non solo considera il suo migliore agente ma forse, a livello affettivo, anche qualcosa di più.

Nella trama di Blanca 3, infatti, scatterà una gelosia da parte di Eva nei confronti di Blanca, quando questa si ritroverà a collaborare con Domenico nel caso dell’omicidio di Valya e dell’annessa scomparsa di un bambino. I due si incontreranno proprio in questa occasione e, sebbene la detective nutra ancora un sentimento per Liguori, allo stesso tempo non rimarrà indifferente al fascino di Falena. Il loro legame si rafforzerà sempre più e questo di certo non farà felice Eva, che inizierà ad essere gelosa…

