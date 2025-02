Matilde Gioli è tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. L’attrice è tra le protagoniste del nuovo film “Fatti vedere”, la commedia diretta Tiziano Russo che vede l’attrice interpretare un personaggio che ricorda Mrs Doubtfire. Un film che la stessa attrice, volto noto della serie cult “Doc – Nelle tue mani”, ha raccontato così dalle pagine di Adnkronos: “ci dice tante cose sull’amore e ci deve far riflettere che se una storia d’amore 10 anni sia per forza di cose ok”. Non solo, l’attrice ha sottolineato come il confronto e la verità siano fondamentali per la riuscita di un rapporto di coppia.

Il film inoltre sottolinea anche come negli ultimi anni tutte le commedie romantiche non abbiamo scavato nella realtà dei fatti raccontando quello che succede davvero in una coppia. I social non aiutano, visto che oggi giorno tutti vogliono essere protagonisti come ha sottolineato la stessa attrice: “E’ esplosa una mania di protagonismo”.

Matilde Gioli sul nuovo film “Fatti vedere”: “con Asia Argento un bellissimo rapporto d’amicizia”

I tempi moderni hanno cambiato tante cose: non solo i film, ma anche i rapporti di coppia. Fatti vedere, il nuovo film con protagonista Matilde Gioli fa anche riflettere su come i social abbiano cambiato le nostre vite imponendoci canoni estetici e social creando nelle nuove generazioni il mito dell’influencer ricco e con una vita ricca e con un corpo perfetto. “Non è la realtà” – sottolinea a gran voce l’attrice che si fa portavoce di un importantissimo messaggio – “dovremmo farci vedere di più dagli altri per confrontarci e per mostrarci non al top ma per come siamo”.

Infine la Gioli ha parlato anche di Asia Argento con cui ha condiviso il set del film: “raccontiamo un’amicizia bellissima, leale e pulita. Sarebbe bello averlo anche nella vita, ma è molto complesso”.