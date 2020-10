Matilde Gioli/ Giulia Giordano di Doc Nelle tue mani lancia il suo nuovo look e…

Matilde Gioli, chi è? Giulia Giordano di Doc Nelle tue mani lancia il suo nuovo look

Matilde Gioli è la protagonista femminile di Doc Nelle tue Mani. L’attrice classe 1989 nata da papà pugliese e mamma toscana, continua a mietere successi e non solo in tv ma anche sui social dove le sue fan sono pazze del suo nuovo look. Via i capelli lunghi della sua Giulia Giordano di Doc Nelle tue mani e benvenuto bob con frangetta, taglio cult di questo autunno/inverno 2020. Matilde Gioli è quindi diventata regina di look e di mode proprio grazie al successo ottenuto nella fiction di Rai1 che tornerà in onda proprio a partire da questa sera per regalare ai fan la seconda parte di stagione dopo una lunga attesa dovuta allo stop alle riprese in piena pandemia. A differenza del collega Luca Argentero, compagno di avventura nel medical drama di Rai1, la Gioli conta una carriera un po’ più corta ma, soprattutto, concentrata sul cinema dove ha registrato il suo primo successo ormai sei anni fa alla corte di Paolo Virzì con il suo Il Capitale Umano e quello stesso anno, nel 2014, prende parte anche in Gomorra La Serie.

Matilde Gioli da Paolo Virzì a Doc Nelle tue Mani

Da lì in poi anche per Matilde Gioli sono arrivate una serie di successi che la vedono spesso protagonista sul grande schermo tra Alessandro d’Alatri, Roberto Zazzara e Giovanni Veronesi che proprio nel 2018 l’ha voluta nel cast di Moschettieri del re – La penultima missione nei panni di Ancella. Fu proprio due anni fa che arrivò nel cast di Doc Nelle tue mani dedicandosi alla sua glaciale e sofferente Giulia Giordano che da stasera ritroveremo sul piccolo schermo. E la vita privata? Matilde Gioli è nota per la sua maniacalità quando si tratta di cose personali. In passato è stata legata al collega Francesco Scianna ma nel 2016 è tornata single, ma non per molto. Al suo fianco c’è statao un giovane operatore finanziario di nome Matteo con il quale però sembra che le cose non siano finite molto bene tant’è che lei stessa, in un’intervista ad Amica lo scorso anno, ha ribadito di essere single e di cercare un uomo che la lasci libera e non voglia imbrigliarla. Forse è troppo presto per l’amore con una carriera così ricca?



© RIPRODUZIONE RISERVATA