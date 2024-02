Matilde Gioli: “Il primo incontro con Alessandro? Non mi ha riconosciuta…”/ “Sono pronta per i figli!”

Matilde Gioli, dal successo in tv al primo incontro con Alessandro Marcucci

Matilde Gioli si sta facendo largo nel mondo della recitazione ormai da diverso tempo e la recente presenza nel cast di Doc – Nelle tue mani è forse il momento di maggior splendore della sua carriera. Nei panni della dottoressa Giulia sta impressionando per la capacità di calarsi nella parte e soprattutto di far emozionare il pubblico. L’attrice ha chiaramente attirato l’attenzione su di sé anche per questioni legate alla sua vita privata e sentimentale, raccontando nel tempo alcune simpatiche curiosità.

Se nella finzione il suo cuore è tutto del dottor Fanti – Luca Argentero in Doc, Nelle tue mani – nella realtà il suo amore è invece rivolto ad Alessandro Marcucci, lontano dal mondo dello spettacolo. Come racconta Leggo, in una recente intervista rilasciata a La Volta Buona di Caterina Balivo, Matilde Gioli ha avuto modo di svelare la simpatica casualità del primo incontro: “Un amore nato a cavallo; ci siam conosciuto perchè mi sono presentata in maneggio dopo aver scritto su Google ‘Passeggiata a cavallo Roma’. “

Matilde Gioli e il desiderio di maternità: “E’ fortissimo, da quando ero ragazzina…”

Proseguendo nel suo racconto in riferimento al primo incontro con Alessandro Marcucci, Matilde Gioli ha spiegato: “Ho chiamato il primo numero che mi è apparso e le passeggiate a cavallo le gestiva lui, ci siamo conosciuti così. Lui non sapeva neanche chi fossi; non guardava e non guarda molta tv, ha sempre tantissimo da fare…”. Dunque, il caso ci ha messo lo zampino per l’unione tra l’attrice e il maestro di equitazione; una storia quasi degna di essere raccontata in una fiction.

Matilde Gioli ha anche argomentato nel tempo anche su tematiche altrettanto legate all’amore, come ad esempio il concetto e il desiderio di maternità. Come riporta Leggo, l’attrice ha raccontato a Vanity Fair: “Capitolo figli? Apriamolo, sono pronta anche per loro. Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli“. L’attrice poi aggiunse: “Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione”.

