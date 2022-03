Matilde Gioli/ “Incidente a 16 anni mi ha cambiata: rischiai di essere paraplegica”

Matilde Gioli è stata oggi ospite di Da noi a ruota libera sul finale di puntata. Una delle attrici di Doc – Nelle tue mani 2, la Gioli è stata tirata in ballo da suoi due colleghi nella passata puntata della trasmissione di Francesca Fialdini, che oggi ha avuto modo di replicare. “Sono stupita perché non mi sento assolutamente leader, anche se sul set faccio un macello insieme a Pierpaolo Spollon”, ha ammesso.

Il cervello è una parte del corpo che appassiona molto Matilde e proprio sulla base di questo ha parlato di sé svelando alcuni inediti aneddoti. Il personaggio da lei interpretato in Doc 2 ha provato numerose emozioni senza avere neppure il tempo di ragionare più di tanto sulle situazioni, come emerso dalle ultime puntate della popolare ed amatissima fiction di Rai1 con Luca Argentero. “Lei è sempre diretta”, ha svelato.

Matilde Gioli ed il legame speciale con la famiglia

In merito ai ricordi, Matilde Gioili ha potuto ascoltare alcune persone che la conoscono da bambina, come il fratello Francesco: “Sei stupenda anche nelle tue imperfezioni”, ha commentato in un video, “Ti ringrazio per tutto quello che fai da quando sei nata”, sono state invece le parole della sorella Eugenia. Anche mamma Francesca le ha mandato un bellissimo messaggio: “Sono proprio orgogliosa di te”. Parole che l’hanno fatta sciogliere in lacrime: “Non me lo sarei mai aspettata, mi fa strano vederli perché sono fuori dal mio lavoro e si espongono molto poco, non ho il respiro”, ha commentato emozionatissima.

Per lei respirare è stato anche un esercizio in determinati momenti della sua vita. Da ragazzina ha iniziato a fare rugby, ma ha avuto anche un incidente che l’ha cambiata: “A 16 anni durante una vacanza-studio a Londra in un parco acquatico un ragazzo di 100 chili si è buttato dal trampolino di 5 metri sulla mia schiena, mi ha spappolato 5 vertebre con rischio di paraplegia e i medici non erano in grado di dirmi che avessi riacquistato l’uso delle gambe. Poi un giorno mi sono svegliata e le gambe funzionavano: la mia vita è cambiata in positivo. Non è il racconto di un trauma ma di un miracolo, me la son vista brutta!”. “Mi divoro la vita. È un modo per onorarla”, ha aggiunto. Oggi si dedica all’equitazione per diletto ed è stata anche nominata cavaliere della Repubblica italiana. L’amore le è venuto incontro a cavallo: “Il mio ragazzo che si chiama Alessandro l’ho conosciuto un anno fa a Roma perché stavo girando Doc, l’ho conosciuto in un maneggio ed è diventato l’uomo della mia vita”.

