Matilde Gioli presto sposa?/ L’indizio sul futuro con Alessandro Marcucci…

Matilde Gioli e l’ipotesi matrimonio con Alessandro Marcucci: spunta un indizio

Reduce dal successo della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli si sta godendo settimane di spensieratezza, relax e amore al fianco del compagno Alessandro Marcucci. Ma non mancano nemmeno istanti di assoluto divertimento, come quelli pubblicati sul profilo Instagram della pagina thepipol_tv. Il portale rivela che l’attrice nelle scorse ore ha preso parte ai festeggiamenti per il matrimonio del suo ufficio stampa. E, durante il tradizionale lancio del bouquet da parte della sposa, è stata lei stessa ad afferrarlo e a mostrarlo trionfante a tutti i presenti alla cerimonia.

Matilde Gioli e Alessandra Amoroso/ Un'amicizia pura e genuina, il segreto del loro rapporto

Un piccolo indizio che, secondo thepipol_tv, potrebbe nascondere un’imminente piano per il futuro sentimentale della Gioli. Non un piano qualsiasi, ma il matrimonio con il compagno Alessandro. “Che siano fiori d’arancio per la bella Matilde? Chi lo sa, non ci resta che attendere le partecipazioni” scrive il portale al termine del post condiviso su Instagram. Un indizio che può sembrare ininfluente, ma dietro cui potrebbe celarsi l’intento di convolare a nozze.

Matilde Gioli, il ricordo struggente del papà morto 9 anni fa/ "Mi manchi da morire"

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci: la loro romantica storia d’amore

In attesa dei possibili fiori d’arancio per il loro futuro, Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono coppia affiatatissima e sempre più innamorata. Sulla loro storia d’amore hanno sempre mantenuto un velo di riservatezza, condividendo il minimo indispensabile come la loro passione in comune per il mondo dei cavalli (lui è istruttore di equitazione). Come rivelato in una recente intervista a Nuovo Tv, i due si conobbero a Roma mentre lei era impegnata nelle riprese della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani.

Matilde Gioli/ "Non sono pronta, ma prontissima", cicogna in arrivo per l'attrice?

Al suo fianco Matilde Gioli ha trovato il vero amore e le cose con Marcucci sembrano andare nel migliore dei modi, come rivelato a Nuovo Tv: “È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà“. E fra gli intimi sogni dell’attrice, come svelato, rientra anche la maternità: “Non sono pronta, ma prontissima, mi piacerebbe tanto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA