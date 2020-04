Matilde Gioli/ Record con Doc e successo: “Eppure a volte sembro finta”

Matilde Gioli superstar con la nuova serie Doc, capace di totalizzare 8.044.000 spettatori e di macinare numeri impressionanti fin dall’esordio. Quest’oggi la famosa attrice sarà ospite di Francesca Fialdini per una bella intervista da Noi a Ruota Libera. Un’occasione per scambiarsi gli auguri di buona Pasqua con la conduttrice, ma anche per abbracciare virtualmente il suo pubblico. Matilde Gioli è molto diversa dal personaggio che interpreta nella serie, ma per lei indossare vesti differente rappresenta sempre una sfida affascinante. “Siamo entusiasti. Ci abbiamo messo tanto impegno. Vedere che è stato riconosciuto e apprezzato è davvero una grandissima gioia. Non ce lo aspettavamo”, ha detto in merito al successo di Doc.

Matilde Gioli ospite da Francesca Fialdini: “Doc successo inaspettato”

Inevitabile parlare del successo di Doc. La fiction con Matilde Gioli protagonista sta frantumando diversi record e ha superato le aspettative sia della produzione che del cast. “Era un po’ un banco di prova. La serie tratta un argomento che non era scontato che avesse presa sul pubblico”, si legge nell’intervista realizzata dalla redazione di Fanpage.it. Nell’intervista l’attrice racconta le difficoltà di calarsi nei panni di un personaggio molto distante dal suo essere, spiegando anche i trucchetti adoperati per esprimersi al meglio: “Prendo un po’ di aspetti da ognuno. In questo caso, mi serviva un po’ di freddezza, l’ambizione, uno sguardo che lascia trapelare sensibilità. Prendo da persone che ho conosciuto e in parte invento, poi metto tutto insieme”, ha raccontato.

Matilde Gioli e lo strano effetto di rivedersi in televisione

Matilde Gioli si racconta tra passato e futuro da Francesca Fialdini, dopo il grande successo della serie tv che la vede protagonista. L’attrice è pronta a raccontarsi, riavvolgendo il nastro della sua carriera all’indietro. Sono tante le tappe da rivivere, tra alti e bassi, prima di un successo meritato e innegabile. A tal proposti la Gioli non ha fatto mistero di avvertire un senso di stranezza nel rivedersi in televisione, benché ormai sia un personaggio molto popolare. “Quando c’è una mia scena nella serie Doc, mi sembra tutto molto strano“, ha detto a Fanpage.it. “Purtroppo quando mi vedo, vedo la finzione. Invece negli altri noto una naturalezza incredibile, mi commuovo anche. Sono stati meravigliosi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA