Matilde Gioli spiazza: “Ho avuto un flirt con un collega”/ Su Doc 3: “Vi svelo il ritorno Gianmarco Saurino”

Matilde Gioli a Da noi a ruota libera: “Ho avuto un flirt con un collega ma non l’ho mai detto”

Ospite della puntata di oggi di Da noi a ruota libera, Matilde Gioli si è lasciata andare alle confessioni sulla sua vita privata e professionale. La giovane attrice di Doc-Nelle tue mani 3 è felicemente fidanzata da anni con Alessandro Marcuzzi istruttore di equitazione ma in passato ha avuto dei flirt più o meno lunghi anche con colleghi famosi come Francesco Scianna. Tuttavia, rispondendo a delle domande un po’ piccanti e provocatorie di Francesca Fialdini ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con un collega di cui non ne ha mai parlato pubblicamente.

“Ho avuto un flirt con collega ma non l’ho mai detto” ha confessato Matilde Gioli senza scendere nel dettaglio. Non è chiaro dunque di chi si tratti anche se sicuramente si fa riferimento ad anni fa. Chiuso l’argomento flirt e fidanzati l’ospite di da Da noi a ruota libera Matilde Gioli ha confessato di aver un rimpianto: non aver litigato pesantemente con un o una collega sul set. Anche in questo caso però non ha fornito ulteriori dettagli su chi sia questo collega con il quale si è pentita di non aver ‘litigato come avrebbe voluto’.

Matilde Gioli parlando con Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera non si è sbilanciata solo sulla sua vita privata ma ha anche fornito delle anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 3 le cui nuovo puntate andranno in onda a partire da giovedì 11 gennaio. Matilde Gioli, che impersona la dottoressa Giulia Giordano ha anche rivelato che ci sarà il ritorno del dottore Lorenzo Lazzarini, che ha il volto di Gianmarco Saurino.

Nel dettaglio, infatti, Matilde Gioli su Doc 3 ha anticipato: “Ci sarà il ritorno di Lorenzo che è morto nella scorsa stagione. Non posso dire molto ma se è morto come ritorna? Il modo è uno solo” Ed in effetti quasi certamente tale personaggio ritornerà sotto forma di flashback essendo impossibile che ritorni in altro modo, in quanto ne verrebbe meno la credibilità delle trame.

