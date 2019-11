Matilde Hidalgo de Procel/ L’errore di Google e il suo nuovo primato

Matilde Hidalgo de Procel è sicuramente un nome che dirà poco a molti dei nostri lettori, e allora oggi, grazie a un errore di Google, avremo occasione di parlarvene e di conoscerla meglio. Avete letto bene, grazie a un errore di Google che pubblica il suo Doodle personalizzato per Matilde Hidalgo de Procel in occasione di quella che ritiene essere la sua data di nascita, 21 novembre 1889, mentre Matilde Hidalgo de Procel nacque in Ecuador il 29 settembre di quell’anno. Capita anche ai migliori di sbagliarsi. Ma a volte anche gli errori contribuiscono bizzarramente ad alimentare miti e record come se fossero “fatti apposta” per concatenarsi significativamente a un evento. E forse anche l’errore di Google su Matilde Hidalgo de Procel sarà tra questi se pensiamo che questa donna è considerata una donna dei “primati” in Ecuador, e da oggi potrà fregiarsi anche del primato di essere la prima donna oggetto di un errore nel Doodle di Google. Matilde Hidalgo de Procel, infatti, è stata la prima donna ad essersi laureata in medicina nel paese centramericano, la prima ad esercitare il proprio diritto di voto, la prima ad essere eletta (sia nelle elezioni locali che, più tardi, alle politiche arrivando fino ad occupare un seggio nel parlamento ecuadoriano) e la prima a ottenere un dottorato in medicina. E chissà che Matilde Hidalgo de Procel non ne stia sorridendo da lassù.

Matilde Hidalgo de Procel, un medico… poetessa

Matilde Hidalgo de Procel non è stata però solo un medico o un politico, ma anche una poetessa e scrittrice. E forse, leggendo le poesie che ha scritto soprattutto nel periodo della gioventù, si può capire come nella poesia Matilde Hidalgo de Procel trovasse una valvola di sfogo e un volano di ispirazione che l’ha accompagnata, appunto, nel suo cammino di primati, nel suo cammino su sentieri inesplorati per una donna. Matilde Hidalgo Navarro, infatti, ha scritto le sue prime poesie quando era alle scuole secondarie e al college, scrivendo su argomenti come “il culto della scienza, l’ammirazione della natura, lode delle persone o delle date, devozione mariana, poca poesia sull’amore e il tema delle donne”. Una in particolare, “Il dovere delle donne” è particolarmente significativa e permette di entrare nella mente e nello spirito di Matilde Hidalgo de Procel, e ne fa intuire anche la problematicità del rapporto con la religione cattolica. La donna viene definita come “il tempio mistico / dove la speranza è chiusa”, una speranza che la società riesce a scorgere solo da lontano e che spinge la donna a compiere “più saggiamente” la sua “missione divina” vagando “pellegrina nell’azzurra immensità”. Quindi una divinità che spinge oltre i confini, che solo il cielo può contenere. Anche oltre a quello che è l’orizzonte del buon cristiano o del buon cittadino, affrancato dalla scienza attraverso lo studio: “non solo contento / con il rosario in mano / e il breviario del cristiano / Vuoi che la vita passi / È accurato pensare / risalire alle regioni / dove sono le istruzioni / che la scienza di solito dà”. Eppure, se a una prima vista sembra che l’accento scientista sia davvero molto duro (“Lo studio sublima / esalta e nobilita; / È la scienza che indica / i mezzi per progredire”), nei versi finali si trova la sintesi che Matilde Hidalgo de Procel propone come vero “Dovere delle donne”: “Con esso [lo studio] puoi conformarti / missione così nobile e sacra / e offrire un alloggio migliore / a Dio, la patria e la casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA