Matilde Lucidi e Mia, figlie Bianca Balti/ “Il male che avevo fatto a Matilde…”

Matilde Lucidi e Mia, ecco chi sono le figlie della top model Bianca Balti

Matilde e Mia sono le amate figlie di Bianca Balti, la splendida top model di Dolce e Gabbana. Bianca nel 2006 si è sposata con il fotografo Christian Lucidi, con cui ha messo al mondo la prima figlia Matilde, che oggi ha sedici anni. Mamma e figlia hanno instaurato un bellissimo rapporto, benché la ragazza abbia deciso di vivere a Parigi con il papà. Una scelta che Bianca ha digerito non facilmente e che forse non si aspettava. “Chiesi il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutarono. Il mio avvocato mi disse: ‘guarda che le chiederanno con chi vuole vivere’ “, ha raccontato.

Così Bianca scoprì che Matilde aveva tutt’altre intenzioni rispetto alle sue: “Glielo domandai e mi rispose che voleva vivere col papà. È stato forse uno dei momenti più brutti della mia vita”, ha ammesso la modella, che oggi però si gode un rapporto solido e amorevole con Matilde. “Adesso ne parliamo apertamente e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino”. “È stata dura capire che, al di là degli sforzi che io avevo fatto negli ultimi anni per cambiare e diventare una persona migliore, il male che le avevo fatto l’aveva portata a scegliere di vivere con il papà”, le parole di Bianca durante il podcast One More Time.

Bianca Balti, la figlia Mia nata dalla storia d’amore con Matthew McRae

Nella vita di Bianca Balti c’è anche la figlia Mia, nata dalla relazione sentimentale con il creativo americano Matthew McRae. All’inizio la storia d’amore tra Bianca Balti e McRae si è sviluppata a distanza. Lei viveva in Europa, mentre lui negli Stati Uniti. Nel 2015 è nata la loro bambina Mia. Così la fotomodella si trasferisce a Los Angeles assieme alla piccola, ma dopo pochi mesi la storia con McRae giunge al capolinea. Sia su Instagram che in una recente intervista a Verissimo, la top model aveva parlato della libertà di esprimersi in una relazione, ma anche di storie tossiche senza però entrare troppo nel merito. Attualmente, la donna parrebbe single.

