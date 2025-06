Bianca Balti, due figlie nate da due relazioni diverse e finite male

Forse non tutti sanno che la top model Bianca Balti ha avuto due figlie da due uomini diversi, ovvero i suoi ex mariti Christian Lucidi e Matthew McRae. La primogenita si chiama Matilde ed è nata nel 2007 dalla relazione con Christian, mentre la secondogenita è arrivata nel 2015, frutto della storia d’amore con Matthew McRae. La primogenita, ancora molto giovane, compirà diciotto anni il prossimo 5 giugno. La ragazza ha trascorso sette anni della sua vita in Francia, assieme al padre, mentre di recente si è trasferita con mamma a Los Angeles.

Quando era ancora piccola, pare che Matilde non riuscisse a ‘tenere il passo’ della madre e infatti chiese di vivere con il padre. In una intervista rilasciata al podcast One More Time, la modella aveva approfondito alcune delle difficoltà vissute nel rapporto con la figlia, ma anche la volontà di ritrovarsi dopo alcune incomprensioni.

“Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima”, le parole di Bianca Balti. La figlia della top model, appena un paio di anni fa, finì in un “polverone mediatico” per via di alcune accuse da parte di utenti che alludevano a presunti ritocchi. Un’allusione che la stessa Bianca ha smentito categoricamente.

“Mia figlia è così bella, dovete farvene una ragione”. Per quanto riguarda l’altra figlia, avuta dal secondo compagno, molti dicono sia una sua copia. Non si hanno altre informazioni, perché è molto piccola e poi la storia con il creativo dj americano si è conclusa amaramente, nel 2017, con un divorzio.

