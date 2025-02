Matilde Lucidi e Mia McRae, chi sono le figlie di Bianca Balti: nate da due diversi matrimoni

Bianca Balti è mamma di due splendide figlie: Matilde Lucidi, nata nel 2007, e Mia McRae, venuta al mondo nel 2015. Le due sorelline sono molto legate tra loro nonostante siano nate da due papà differenti: entrambe splendide e molto somiglianti alla mamma, le due meravigliose figlie vengono spesso mostrate dalla super modella sui social. La primogenita, Matilde Lucidi, ha quasi 18 anni: è nata dalla relazione con il fotografo Christian Lucidi, primo grande amore di Bianca, che l’ha portata a trasferirsi a New York per vivere il loro grande amore. I due si sono sposati poco dopo essersi conosciuti ma il loro matrimonio è durato pochissimo per via della gelosia eccessiva del marito nei confronti di quella bellezza splendida di Bianca Balti, che è diventata mamma per la prima volta di Matilde.

Dopo essersi separata dal suo primo marito, Christian Lucidi, Bianca Balti ha incontrato qualche anno più avanti il secondo marito, Matthew McRae, che ha sposato poco dopo il loro primo incontro. Dal loro rapporto è nata la seconda figlia, Mia, ma poco più avanti i due si sono separati. Non è stato semplice, per Bianca Balti, affrontare la maternità da giovanissima: non sono mancati i momenti complicati, come quando Matilde Lucidi ha deciso di andare a vivere con il padre, a Parigi, mentre la mamma si è trasferita con Mia negli Stati Uniti.

Matilde Lucidi, una delle due figlie di Bianca Balti, aveva deciso di vivere con il papà quando aveva appena 7 anni. Traumatizzata per il fatto che la mamma abusasse di alcol e droghe, aveva scelto di vivere a Parigi con il padre: “Non mi drogavo più ma non era pronta a perdonarmi” ha rivelato la Balti. A sedici anni, però, la decisione di tornare a vivere con la mamma. Tutt’ora Matilde vive con Bianca Baldi e la sorellina, Mia McRae, che adora: le due si somigliano molto nonostante abbiano papà differenti.